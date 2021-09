Vous Êtes En Position Assise Toute La Journée ? Voici Ce Que Vous Devez Faire Pour Compenser

Vous passez votre journée assis.e à votre bureau ? Beaucoup d’emplois l'exigent. Ces heures sans bouger peuvent être nocives pour votre santé, surtout si vous (comme la plupart des gens) faites peu d'efforts pour remédier à ce problème. Une nouvelle étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que ces journées de travail sédentaires peuvent être contrebalancées par de l’exercice, plus précisément de 30 à 40 minutes d’activité physique modérée à intense. Un tel changement peut même avoir un impact sur votre durée de vie.

L’étude récente est une méta-analyse de neuf études antérieures documentant 44370 individus dans quatre pays. L'activité physique des participants était enregistrée par des moniteurs, éliminant ainsi une grande partie du risque de biais ou d’erreurs par l’auto-évaluation. Dans l’ensemble des données, l’activité modérée à vigoureuse était inversement corrélée avec le risque de décès pour ceux qui menaient une vie plus sédentaire. Cela signifie que moins les participants faisaient d'activité physique, plus leur probabilité de décès augmentait.

Pour ceux qui passent beaucoup de temps assis (8 à 10 heures), l’exercice est un moyen de réduire ce risque. Avec 30 à 40 minutes d’exercice modéré-à-vigoureux par jour, “l’association entre le temps sédentaire élevé et le risque de mort n’est pas significativement différente de celle pour ceux ayant une vie professionnelle moins sédentaire,” écrivent les auteurs. Le vélo, la marche, la course et même le jardinage peuvent tous vous aider à atteindre votre quota quotidien d’exercice en vous faisant bouger et en augmentant votre rythme cardiaque.

Bien que cette étude ne soit pas l'ultime conclusion sur la façon de remédier à ce problème global, elle est conforme aux plus récents conseils de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les lignes directrices 2020 de l’Organisation mondiale de la Santé sur l’activité physique et le comportement sédentaire indiquent que “la réduction des comportements sédentaires est recommandée pour tous les groupes d’âge et toutes les capacités”. L’OMS recommande que “les adultes entreprennent de 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée ou de 75 à 150 minutes d’activité physique d’intensité vigoureuse, ou une combinaison équivalente”. Vous pouvez consulter les lignes directrices pour obtenir de plus amples renseignements sur les niveaux d’activité des enfants, des adolescents, des adultes handicapés et des personnes âgées. Avez-vous fait une pause active aujourd’hui ?

Remerciements : [Science Alert]

