L’Islande a Testé La Semaine de Travail de 4 Jours Et C’est un Succès !

Dans une société de plus en plus axée sur le travail, de nombreuses personnes commencent à ressentir les effets du surmenage et de l’épuisement professionnel. Bien qu’une culture fortement centrée sur le travail ait été largement ancrée dans de nombreux pays à travers le monde, certains commencent à chercher de meilleures alternatives pour une vie plus équilibrée et épanouissante. Récemment, une étude a été menée par l'Islande qui a cherché à tester les effets de la mise en œuvre d’une semaine de travail de quatre jours sans réduction de salaire. Les essais à grande échelle menés de 2015 à 2019 ont réduit la semaine de travail de 40 heures et plus à seulement 35 ou 36 heures par semaine, et les résultats ont été très encourageants.

La recherche a été menée par Autonomy (un laboratoire d'idées basé au Royaume-Uni) et l’Association islandaise pour la durabilité et la démocratie (ALDA). L’expérience sociale incluait plus de 2500 travailleurs, ce qui représente plus de 1% de l’ensemble de la main-d’œuvre islandaise. Ceux qui y ont participé travaillaient dans divers domaines et milieux de travail — hôpitaux, garderies, bureaux, ateliers, etc. — et comprenaient ceux qui occupaient des emplois typiques de 9 à 5, ainsi que des employés avec des horaires plus variables.

Au cours des essais, les chercheurs ont recueilli des données sur divers marqueurs, notamment le rendement au travail, l’équilibre travail-vie personnelle et le bien-être général. Dans leur analyse des données, ils ont découvert que malgré la semaine de travail plus courte, les employés ont maintenu ou même augmenté leur productivité au travail. De plus, les travailleurs ont déclaré des avantages importants — un meilleur équilibre travail-vie personnelle; moins de stress; plus d’énergie pour les activités extérieures, les tâches ménagères et les passe-temps; et plus de temps pour eux-mêmes et pour passer du temps avec leur famille. Et ces résultats positifs étaient particulièrement importants dans les ménages monoparentaux.

« Cette étude montre que le plus grand essai jamais réalisé au monde d’une semaine de travail plus courte dans le secteur public a été, à tous égards, un succès retentissant », déclare Will Stronge, directeur de la recherche chez Autonomy. « Cela montre que le secteur public est prêt à être un pionnier des semaines de travail plus courtes, et que d’autres gouvernements peuvent en tirer des leçons. »

« La semaine de travail plus courte en Islande nous montre qu’il est non seulement possible de travailler moins aujourd'hui, mais que des changements progressifs sont également possibles », ajoute Gudmundur D. Haraldsson, chercheur à l’ALDA.

Suite au succès de l’étude, la semaine de travail de quatre jours a été mise en œuvre plus largement dans toute l’Islande. Dorénavant, 86% de la main-d’œuvre du pays a adopté une semaine de travail plus courte. Bien que l’Islande ne soit pas le premier à aller vers une semaine de travail plus courte, son succès généralisé est un pas en avant encourageant et a montré la façon dont ce type de changement pourrait être implémenté dans d’autres pays à travers le monde.

L’Islande a mené une étude testant les effets d’une semaine de travail de quatre jours sans réduction de salaire, et les résultats sont plutôt encourageants.

Remerciements : [IFL Science]

