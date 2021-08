Le Rapport De l’ONU Sur Le Climat Révèle Que Le Réchauffement De La Planète Dû À L’Activité Humaine S’Accélère À Un Rythme Sans Précédent

Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour voir que le climat du monde change. Les incendies de forêt, les inondations et les vagues de chaleur mortelles ne font que se multiplier. Mais un important rapport sur le climat publié par les Nations Unies rend les choses encore plus claires : les pays doivent immédiatement réduire leurs émissions de combustibles fossiles. Et, malheureusement, même s'ils le font, l'étude a révélé qu'un avenir dangereusement plus chaud était déjà irréversible.

Près de 200 scientifiques en changement climatique ont contribué à l'étude, qui a été menée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Il sert de sonnette d'alarme pour la planète entière, des responsables politiques aux citoyens. Le fait est que les humains ont déjà réchauffé la planète à 1,1 degré Celsius, depuis le XIXe siècle. Alors que les négateurs du changement climatique tentent de dire que ce changement n'est pas dû à l'activité humaine, cette étude affirme le contraire.

“Il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique”, a déclaré Ko Barrett, vice-président du GIEC des Nations Unies et conseiller principal pour le climat à la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. “Chacune des quatre dernières décennies a été la plus chaude jamais enregistrée depuis l'époque préindustrielle.”

Cette évaluation a été réalisée en utilisant la science de l'attribution, qui permet aux chercheurs de lier directement les événements météorologiques au réchauffement climatique. À mesure que le changement climatique progresse, le coup de fouet des événements météorologiques extrêmes ne fera que continuer à augmenter en fréquence. En fait, même si les pays ont considérablement baissé leurs émissions aujourd'hui, cela ne suffit plus à empêcher la planète de se réchauffer. Au cours des prochaines décennies, les scientifiques prédisent que les températures augmenteront de 1,5 degrés Celsius malgré tout.

Alors que l'ONU a mené ce type d'étude cinq autres fois, c'est la première occasion que les chercheurs en paléoclimats ont eu de contribuer à chaque chapitre. Ces chercheurs examinent les climats passés pour comprendre à quoi ressemblera notre avenir. “Nous pouvons maintenant dire que les températures de surface mondiales atteignent des niveaux jamais vus depuis 100 000 ans”, déclare Kim Cobb, un scientifique paléoclimatique du Georgia Institute of Technology. “Le taux de réchauffement depuis 1970 est plus élevé que n'importe quelle période de 50 ans au cours des 2 000 dernières années.” Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, décrit le rapport comme un “code rouge pour l'humanité“.

Mais, tout espoir n'est pas perdu. Il y a encore un court laps de temps où nous pouvons empêcher les choses d'empirer. Bien qu'il soit encore possible pour les pays de respecter les accords conclus lors de l'Accord de Paris de 2015, les gouvernements doivent cesser de dépendre autant des combustibles fossiles.

“Je pense qu'un message clé ici est qu'il est toujours possible de prévenir la plupart des impacts les plus graves, mais cela nécessite vraiment un changement transformationnel sans précédent”, a déclaré Barrett. “Mais l'idée qu'il y a encore une voie à suivre, je pense, est un point qui devrait nous donner un peu d'espoir.”

Alors que doit-il se passer ? Du Changement. Et du changement à tous les niveaux. Bien entendu, les plus hauts niveaux de gouvernement doivent appliquer les lois actuelles sur les émissions et travailler à réduire les émissions immédiatement. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, la Russie, le Japon, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran et le Canada – les 10 principaux émetteurs de gaz à effet de serre – doivent assumer leurs responsabilités. Le président Joe Biden s'est engagé à éliminer les émissions nettes de carbone aux États-Unis d'ici 2050. Et la Chine a promis de devenir neutre en carbone d'ici 2060. C'est maintenant à nous de les tenir responsables pour assurer un véritable suivi.

Il y a un grand espoir que le rapport sera au premier plan d'une conférence majeure sur le climat à laquelle les dirigeants mondiaux devraient assister en novembre. Déjà, dans la journée depuis que le rapport a été publié, il a fait des vagues dans le monde entier. Le Parlement australien et la résidence du Premier ministre ont tous deux été vandalisés par un groupe qui utilise la désobéissance du public pour sensibiliser à la crise climatique. Et un membre du gouvernement pakistanais, Malik Amin Aslam, a résumé ce que beaucoup d'entre nous ressentent : “Ce que la science dit maintenant se passe réellement sous nos yeux. C'est comme un marteau qui nous frappe sur la tête tous les jours.”

Remerciements : [New York Times, NPR]

