10 Ans de Recherche Révèlent qu’Écouter les Sons de la Nature Peut Améliorer Votre Santé

Avez-vous déjà été dans un état méditatif, à écouter les sons apaisants de la nature, avant d'être dérangé(e) par le bruit d'un avion? Cela peut créer un stress instantané. Des bruits artificiels comme celui-ci peuvent interférer avec votre expérience globale dans la nature et causer une hyperexcitation, impactant votre comportement, physiologie et forme physique. De plus, les bruits de choc peuvent entraîner une augmentation de la pression artérielle, entre autres. Ces effets négatifs sont également vrais pour les animaux : leur capacité à communiquer, à surveiller leur environnement et à trouver de la nourriture et des compagnons est affectée. Un nombre croissant d’études explorent les effets négatifs du bruit sur les animaux et les humains, mais pourrait-il en être de même pour le contraire? Les sons naturels pourraient-ils avoir un impact positif?

Un groupe de chercheurs de l’Université d’État du Michigan, de l’Université Carleton et de l’Université d’État du Colorado s’est associé au National Park Service pour analyser 18 études sur la façon dont les sons naturels peuvent influer sur la santé humaine. Leurs résultats, publiés dans Proceedings of the National Academy of Sciences, montrent qu'écouter des bruits existants dans la nature a des effets incroyablement positifs, notamment une diminution du stress et de la douleur, une amélioration des performances cognitives, une amélioration de l’humeur, et bien plus encore. La recherche va même plus loin en décrivant les sons particuliers qui pourraient apporter des avantages spécifiques.

La raison derrière une telle réponse positive à certains sons naturels n’est pas tout à fait claire, mais les chercheurs ont leurs théories. Pour explorer les bienfaits possibles des sons naturels pour la santé, l’équipe a étudié plus de 10 ans d’études menées dans le monde entier. Les chercheurs ont constaté que l’activité dans le réseau du mode par défaut du cerveau différait dans l’écoute des sons naturels par rapport aux sons artificiels. Les sons naturels attiraient l’attention vers l’extérieur, tandis que les sons produits par l’homme attiraient l’attention vers l’intérieur, un motif lié au stress.

Buxton, professeure à l’Université Carleton, à Ottawa, au Canada, a effectué une analyse statistique des résultats et a constaté que les sons des oiseaux contribuaient à atténuer le stress et l’agacement. Les sons de l’eau améliorent quant à eux les émotions positives comme la tranquillité, la pleine conscience et la relaxation. L’équipe de Buxton encourage les gens à s’inspirer de la pratique japonaise de la « baignade en forêt » en visitant un parc national ou en participant à des programmes novateurs, comme des promenades sonores, conçus pour accroître notre appréciation des sons naturels. Le Cathedral Grove de Muir Woods, en Californie, est conçu comme un lieu serein où les visiteurs peuvent apprécier la nature. Ainsi, vous pouvez laisser votre haut-parleur Bluetooth à la maison et laisser la vie naturelle fournir la playlist.

Mais que faire si l'ont ne peut échapper aux bruits indésirables, comme ceux de la circulation? Bonne nouvelle, la recherche suggère que les individus peuvent toujours bénéficier de sons naturels mélangés avec des bruits artificiels. Il y a des preuves que les sons naturels aident à masquer les effets négatifs du bruit indésirable, comme les voitures, les trains et les avions. Écouter des sons naturels avec du bruit artificiel a de meilleurs résultats sur votre bien-être que d’écouter les bruits non naturels seulement. Cette playlist de sons océaniques que vous écoutez tous les soirs pour noyer le bruit de la rue pourrait faire des merveilles pour votre santé globale, plus que vous ne l'imaginez !

Les bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale sont bien connus. Des études ont établi un lien entre les expériences de la nature et leur impact positif sur le bien-être, avec une diminution mesurable du stress mental, une amélioration des performances cognitives et des niveaux élevés de créativité, ainsi qu’une amélioration du sommeil.

Écouter les sons de la nature peut diminuer le stress et la douleur, améliorer les performances cognitives, améliorer l’humeur et bien plus encore.

Remerciements : [Smithsonian Magazine]

Articles Similaires :

Cet Homme Passe 40 ans à Planter un Arbre Chaque Jour sur une Île, la Transformant en une Forêt Géante

Ces Personnes Âgées Portent des Matériaux Organiques pour Personnifier la Nature