Le Meilleur De 2021 : Les 50 Meilleures Photographies Prises Dans Le Monde Entier

À l'approche de la fin d'une autre année au milieu d'une pandémie, nous sommes tous enclins à faire une pause et à réfléchir à tout ce qui s'est passé – bon et mauvais. Ce fut une année tumultueuse pleine de hauts et de bas, mais surtout beaucoup de zones grises. En 2020, c'était clair : une pandémie dévastatrice a ravagé le monde, un événement désastreux qui nous a obligés à nous isoler et à repenser nos vies. Mais 2021 a apporté avec lui un certain nombre de défis différents. Nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la pandémie – et encore moins maintenant qu'il y a une nouvelle variante qui se répand dans le monde – mais nous avons reçu une lueur d'espoir sous la forme de campagnes de vaccination massives et de vaccins de rappel.

Le monde a eu un aperçu de la « lumière au bout du tunnel » lorsque les magasins, les restaurants, les gymnases, les théâtres et plus encore ont lentement rouvert en 2021. Les vaccins ont donné un nouvel espoir à notre communauté mondiale, redynamisant le monde. De nombreux photographes, qui avaient auparavant perdu beaucoup de travail en raison de restrictions de voyage et de mandats de distanciation sociale, ont trouvé de nouvelles façons de documenter le monde et de continuer à capturer des images saisissantes. Même si le monde ne s’est pas encore tout à fait remis, ils ont réussi à photographier des moments de beauté, de désespoir et tout le reste avec un grand effet.

Les images prises au cours des 12 derniers mois ont un sens extraordinaire de résilience et de passion pour la vie. Encore plus que les années précédentes, les photographes semblent s'être concentrés sur la majesté inégalée de la nature et l'esprit humain inébranlable. Les images qui nous ont marqué au cours de l'année sont variées en termes de couleur, de contenu et de composition, mais elles partagent toutes un sentiment d'amour et de gratitude pour la Terre, pour la vie et pour les autres.

Bien qu'il n'y ait pas un moment déterminant pour saisir pleinement l'essence de 2021, ce fut indéniablement une année de défis partagés. Partout dans le monde, nous avons rencontré des obstacles à affronter et de brillantes révélations de beauté tout autour de nous. Rejoignez-nous alors que nous jetons un regard rétrospectif sur certaines des photos les plus époustouflantes, les plus humbles, les plus émouvantes et les plus impressionnantes de l’année 2021.

Notre sélection des « meilleures photos de l'année » couvre toutes sortes de thèmes : des paysages magnifiques, une faune majestueuse, des phénomènes naturels spectaculaires et l'esprit humain inébranlable sont tous au premier plan en 2021.