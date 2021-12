Ces Photos de Silhouettes Utilisent Le Soleil Pour Créer Des Scènes Nostalgiques

Les couchers de soleil vous offrent un moment pour oublier vos soucis et tout simplement profiter de la beauté de la nature. Cependant, plutôt que de simplement s’asseoir et de se perdre dans la lueur chaude, l'artiste photographe Sulabh Lamba s’occupe de transformer le soleil en souvenir un peu plus durable. Il crée des photos de silhouettes cinématographiques qui célèbrent la vie elle-même.

Le créateur de 22 ans vit dans le petit village de Golia, situé au sud-ouest de New Delhi, en Inde. Quand il était enfant, la photographie était un passe-temps; aujourd’hui, c'est son métier. Le soleil est une source constante d’inspiration pour le jeune photographe, et il est capable de l’intégrer dans ses photos de la manière la plus imaginative qui soit.

Lamba utilise des perspectives intelligentes et l’édition numérique pour faire croire que le soleil brûlant est un objet que nous pouvons tenir dans nos mains. Peu importe la scène, Lamba parvient toujours à capturer de charmants moments d’amitié, d’aventure, et même un peu de malice.

“Au début, le soleil n'était pas vraiment mon objectif, révèle Lamba. J’adore les couchers -plus que les levers- de soleil, et j’en ai vu de nombreuses images sur les réseaux sociaux. Elles m’ont vraiment inspiré, et j’ai commencé à créer ce contenu. J’ai compris que j’aimais les images avec de la lumière projetée par l'arrière, et les silhouettes. J’ai donc utilisé mes compétences créatives et j’ai créé des images intéressantes.”

Lamba a maintenant plus de 31.000 abonnés Instagram, mais il ne s’attendait pas à gagner une telle popularité. “En 2014, j’ai vu l’annonce d’un concours de photos du National Geographic”, se souvient-il. “Pour cela, j’ai créé un compte Instagram et j'ai publié mes images sous ce hashtag particulier.” Ce qui a commencé comme quelques publication, est devenu un énorme portfolio en ligne, attirant un public toujours plus nombreux. “Je n’aurais jamais pensé qu'autant de gens se joindraient à moi dans cette aventure. Je suis extrêmement reconnaissant. Je me sens vraiment chanceux.”

Découvrez des photos de couchers de soleil de Sulabh Lamba ci-dessous, et découvrez-en davantage sur Instagram.

Le photographe Sulabh Lamba crée des photos de silhouettes cinématiques qui tirent parti des couchers de soleil.

Chaque image capture des moments d'amitié, d'aventure et de malice.

