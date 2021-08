Cet Artiste Recrée des Œuvres d’Art Sur la Plage Avec des Galets Colorés

Il n’y a pas que des coquillages sur la plage. Si vous avez de la chance, vous pourriez tomber sur l’une des œuvres d’art soigneusement réalisées par Justin Bateman. L’artiste basé au Royaume-Uni utilise des cailloux colorés pour recréer des chefs-d’œuvre tels que La Joconde et La Jeune Fille à la Perle.

Toutes ces œuvres sont fabriquées sur place et survivent pendant une courte période. Pour Bateman, le processus de création de la mosaïque est plus satisfaisant que de laisser une marque permanente. Ainsi, après avoir passé plusieurs heures à assembler chaque œuvre, l’artiste doit abandonner l’œuvre à l’environnement dans lequel elle a été réalisée et accepter son caractère éphémère.

Pour réaliser chaque mosaïque, Bateman utilise un arc-en-ciel de galets de toutes les tailles. Comme il les arrange selon la teinte et la taille, il est capable de créer des effets similaires à la peinture. Chaque œuvre est façonnée par l'ombre et la lumière, de façon à créer l'illusion de l’image sur laquelle elle est basée. L’artiste reproduit même l’arrière-plan et le cadre de l’œuvre pour donner l’impression que l’image a été déposée au bord de la mer.

L’artiste britannique Justin Bateman recrée de célèbres œuvres d’art en arrangeant des galets colorés à la main.

Il a reproduit des chefs-d’œuvre tels que La Joconde de Léonard de Vinci et La Jeune Fille à la Perle de Vermeer en version Land Art.

