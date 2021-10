Prenez Une Couverture Et Préparez-vous Pour Les Léonides, Une Pluie De Météores En Novembre

Les merveilles du ciel nocturne sont fascinantes. Pendant des siècles, les boules lumineuses lointaines qui parsèment l’étendue de la sphère céleste ont fasciné l’humanité. C'est n'est donc pas étonnant que les humains sautent sur l'occasion d'observer toutes sortes de phénomènes célestes. Et si la simple pensée de voir une étoile filante vous donne des étoiles dans les yeux, alors vous ne voudrez pas manquer la prochaine pluie de météores en 2021.

Chaque année, les Léonides se produisent en novembre, arrivant à leur apogée vers le milieu du mois. Les étoiles filantes éblouissantes produites pendant l’activité sont le résultat du passage de la Terre à travers la queue d’une comète — dans ce cas, la comète 55P/Tempel-Tuttle. Alors que des débris de sa queue traversent notre atmosphère, ils se désintègrent, créant de belles traînées de feu à travers le ciel. Certaines de ces remarquables taches de lumière peuvent même être causées par des particules dont la taille n’excède pas celle d'un grain de sable.

La Léonide tire son nom de la constellation du Lion, le point où ses stries colorées semblent rayonner alors qu’elles traversent l’atmosphère. À l’occasion, sa puissance peut même égaler celle d’une tempête. Par opposition à une pluie régulière, une tempête produit une quantité extraordinaire de météores, parfois plusieurs milliers par heure. La dernière tempête de météorites enregistrée remonte à 2002.

Bien que les Léonides de 2021 n'atteindront sans doute pas le niveau de tempête, le spectacle promet tout de même d'être beau à voir. Si vous vous demandez comment et quand vous pouvez le regarder, le phénomène devrait culminer entre la nuit du mercredi 17 novembre et le matin du jeudi 18 novembre. Cependant, les Léonides se produisent tout au long du mois. Vous pouvez donc toujours vous attendre à voir quelques étoiles filantes ici et là.

Les Léonides seront les plus visibles dans l’hémisphère Nord et le meilleur moment pour observer sera entre minuit et l’aube. Rassemblez quelques couvertures, trouvez un endroit sans pollution lumineuse, et préparez-vous pour un spectacle stellaire.

La pluie de météorites se répète en novembre 2021 !

Découvrez cette vidéo pour voir quelques images spectaculaires des Léonides de 2020.

