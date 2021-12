La NASA Entre Dans L’histoire Avec Un Vaisseau Spatial « Touchant Le Soleil » Pour La Première Fois

L'héliophysique, la science du soleil, a fait un énorme bond en avant grâce à la sonde solaire Parker de la NASA. Lancée en 2018, la sonde est entrée dans l'histoire en entrant dans la couronne solaire. C'est la première fois qu'un vaisseau spatial “touche le Soleil” et les scientifiques espèrent que les particules et les champs magnétiques échantillonnés par la sonde leur donneront plus d'informations sur cette étoile.

En survolant la haute atmosphère du Soleil, la sonde solaire Parker a un impact que la NASA compare à la première visite de l'humanité sur la Lune. “La sonde solaire Parker ‘touchant le Soleil’ est un moment monumental pour la science solaire et un exploit vraiment remarquable”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction de la mission scientifique au siège de la NASA. “Non seulement cette étape nous fournit des informations plus approfondies sur l'évolution de notre Soleil et ses impacts sur notre système solaire, mais tout ce que nous apprenons sur notre propre étoile nous en apprend également plus sur les étoiles dans le reste de l'univers.”

Que signifie “toucher le Soleil ?” Eh bien, c'est un peu différent de ce que vous pourriez penser. Le Soleil n'a pas de surface solide. Au lieu de cela, son atmosphère surchauffée est constituée de matériaux solaires liés au Soleil par la gravité et les forces magnétiques. Parfois, la chaleur et la pression croissantes éloignent ce matériau du Soleil avec une telle force qu'il brise la gravité et le champ magnétique. Ce moment, appelé surface critique d'Alfvén, marque la fin de l'atmosphère solaire et le début du vent solaire.

Ce vent entraîne en fait le champ magnétique du Soleil avec lui alors qu'il se déplace rapidement à travers le système solaire. Et, surtout, ce vent se déplace si vite que sa connexion avec le Soleil est définitivement rompue. Jusqu'à présent, les scientifiques ne comprenaient pas où se trouvait la surface critique d'Alfvén. Les estimations originales, basées sur des images à distance, la plaçaient entre 10 et 20 rayons solaires (4,3 à 8,6 millions de miles) de la surface du Soleil.

Ces estimations ont maintenant été affinées par la sonde solaire Parker car, lentement au fil du temps, elle s'est rapprochée du Soleil. Lors de son huitième survol en avril 2021, elle a rencontré des conditions spécifiques à 18,8 rayons solaires (environ 8,1 millions de miles) qui ont fait savoir aux chercheurs qu'il avait traversé la surface critique d'Alfvén. En entrant officiellement pour la première fois dans l'atmosphère solaire, la sonde solaire Parker est entrée dans l'histoire.

Ce moment est si important car, de ce point de vue rapproché, Parker observera des choses impossibles de loin. “En volant si près du Soleil, la sonde solaire Parker détecte maintenant les conditions dans la couche dominée magnétiquement de l'atmosphère solaire – la couronne – que nous n'avions jamais pu auparavant”, a déclaré Nour Raouafi, scientifique du projet Parker au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory à Laurel, Maryland. “Nous voyons des preuves d'être dans la couronne dans les données de champ magnétique, les données de vent solaire et visuellement dans les images. Nous pouvons réellement voir le vaisseau spatial voler à travers des structures coronales qui peuvent être observées pendant une éclipse solaire totale.”

Ce n'est que le premier des nombreuses tentatives d’entrée dans l'atmosphère du Soleil qui sont prévus pour la sonde. Dans les années à venir, Parker se rapprochera du Soleil, atteignant finalement 8,86 rayons solaires (3,83 millions de miles) de la surface. Le prochain survol, prévu pour janvier 2022, le ramènera probablement dans la couronne, alors restez à l'affût de développements plus excitants.

