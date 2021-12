La NASA Lance Le Télescope Spatial James Webb, Successeur Du Célèbre Hubble

Le télescope Hubble de la NASA a renvoyé des milliers d’images à la Terre, ce qui a changé la façon dont les scientifiques perçoivent notre cosmos. Un nouveau télescope spatial perpétuera l’héritage pionnier d’Hubble. Le télescope spatial James Webb (JWST, ou Webb) a été lancé avec succès le jour de Noël 2021. Il passera 29 jours à exécuter une série de manœuvres minutieuses et extrêmement difficiles pour déployer le télescope. Ce que la NASA appelle son “Super Bowl” pourrait tourner au désastre; mais si tout va bien, les scientifiques seront en mesure de “voir dans le passé”, des milliards d’années aux origines de l’univers.

Webb est à l’œuvre depuis de nombreuses années. Initialement prévu pour un lancement en 2007, le projet a été retardé en raison des coûts, des préoccupations techniques et de la pandémie. Le projet est le fruit d’une collaboration entre la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne. Bien qu’il ait été prévu récemment pour un lancement le 19 décembre, le télescope a été une fois de plus retardé et enfin propulsé dans l’espace le matin de Noël par une fusée Ariane 5 lancée depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane. Trente minutes après le lancement, la fusée a lâché le télescope, communément appelé “l'observatoire”.

Les voyages dans l’espace sont coûteux et difficiles à mettre en place. Après le lancement réussi, la période réellement stressante commence. Au cours des 29 prochains jours, des millions de dollars et des années de travail seront en jeu. La seule façon de placer le télescope dans la fusée était de replier les miroirs qui captent la lumière de l’univers. Une fois séparé de la fusée, le télescope doit se déployer lentement dans l’espace extérieur. Les miroirs dorés se dérouleront, comme un écran solaire géant de la taille de trois courts de tennis. Le télescope se propulsera en utilisant l’énergie solaire captée par des panneaux. En utilisant plusieurs poussées périodiques, le vaisseau naviguera vers une orbite à plus d'un million de kilomètres de la Terre. Si loin qu'il n’y a aucune possibilité de réparer quoi que ce soit si les choses ne se passent pas comme prévu. Trois cents points de défaillance doivent être parfaitement exécutés, sinon le projet sera perdu.

Le télescope est équipé des détecteurs infrarouges de la plus haute définition jamais lancés dans l’espace. Après une période de mise en service de six mois, ceux-ci commenceront à générer des images qui seront envoyées à la Terre. De sa position bien au-delà de l’orbite de la lune, Webb est situé avec une vue imprenable sur l’univers. L’infrarouge reçu apportera des informations sur des planètes lointaines en orbite autour d’autres étoiles (appelées exoplanètes). Il fournira également un retour en arrière dans le temps. La lumière ancienne dans l’univers peut permettre aux scientifiques de remonter 14 milliards d’années en arrière, jusqu’au Big Bang !

Webb rend compte à la NASA au centre de contrôle de mission, Space Telescope Science Institute (STScI) à Baltimore, dans le Maryland. Les possibilités de découvertes sont infinies. Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction de la mission scientifique au siège de la NASA, a déclaré : “La promesse scientifique de Webb est plus proche qu’elle ne l’a jamais été. Nous sommes sur le point de vivre une période vraiment excitante de découvertes, de choses que nous n’avons jamais vues ou imaginées auparavant.” Une déclaration de la NASA illustre ces possibilités : “La technologie révolutionnaire du télescope explorera toutes les phases de l’histoire cosmique, depuis notre système solaire jusqu’aux galaxies les plus lointaines de l’univers primitif, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Webb révélera des informations nouvelles et inattendues et aidera l’humanité à comprendre les origines de l’univers et notre place dans celui-ci.”

