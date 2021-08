Ces Deux Photos Montrent l’ISS et la Station Spatiale Chinoise en Transit Vers le Soleil

À l'aide d'un télescope solaire et d'un filtre à hydrogène, l'astrophotographe chinois Wang Letian a pu capturer des images incroyables du Soleil. Mais ce ne sont pas des images ordinaires. En effet, la paire d'images montre les transits solaires de deux stations spatiales : la Station Spatiale Internationale et la nouvelle Station Spatiale Chinoise Tiangong. Vues en silhouette, les stations spatiales apparaissent comme de petites taches à côté de l'énorme « boule de feu ».

Letian, qui s'est intéressé à l'astronomie dans son enfance, passe beaucoup de temps à faire des recherches sur l’installation avant de tenter de photographier un transit solaire. Dans ce cas, cela signifiait non seulement trouver le site parfait pour observer l'événement, mais re-confirmer continuellement l'emplacement pour s'assurer qu'il se trouve sur la bonne piste. Bien sûr, même avec une planification minutieuse, il existe de nombreux défis lors de la tentative de ce type de photographie.

Du transport de l'équipement aux variables météorologiques, il y a toujours des défis. Mais le plus important est la possibilité que les stations spatiales changent de trajectoire, laissant Letian sans image. “Afin que la station spatiale semble plus grande, j'utilise généralement un télescope à focale plus longue pour photographier”, explique-t-il. “En conséquence, mon viseur ne peut pas filmer tout le Soleil. Si l'orbite de la station spatiale change, ou s'il y a des erreurs dans la sélection des sites d'observation, la station spatiale ne sera pas dans le plan.”

Heureusement, la diligence de Letian a payé et il est reparti non pas une, mais deux fois, avec des images incroyables. Le cadre supérieur a été tourné le 6 juin 2021 et montre clairement la station spatiale Tiangong au centre à droite de la photo. L'ISS fait une apparition dans le cadre inférieur, qui a été photographié le 18 juin 2021. Le disque solaire et les proéminences solaires le long du bord du Soleil sont également représentés avec des détails nets et clairs.

Letian espère que son travail allie curiosité scientifique et beauté esthétique pour susciter l'intérêt du spectateur. “J'espère que les gens pourront ressentir la science et la beauté de mon travail”, a déclaré le photographe à My Modern Met. “Scientifiquement, cela signifie que, par exemple, lorsque les gens voient cette image, ils peuvent en apprendre davantage sur la station spatiale et le Soleil en comparant la taille des deux stations spatiales. À partir de mon image, les gens peuvent comprendre l'apparence réelle des taches solaires, des barres sombres , des fusées éclairantes et des proéminences à la surface du Soleil. Esthétiquement, les gens se sentiront à l'aise lorsqu'ils verront mes œuvres. Les photographies peuvent être une belle œuvre d'art avec une composition appropriée, des couleurs vives et une image attrayante.”

Wang Letian a photographié l'ISS et la station spatiale Tiangong depuis Pékin alors qu'elles transitaient par le Soleil.

