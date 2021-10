Ces Photos Cinématographiques Témoignent De La Vie Nocturne Dans Les Centres Urbains d’Asie Et d’Europe

Le photographe Liam Wong, connu pour ses photos cinématographiques de Tokyo la nuit, est de retour avec une nouvelle collection d'images urbaines pour son livre After Dark. Une sorte de suite de sa monographie populaire TO:KY:OO, After Dark voit Wong jeter un filet plus large alors qu'il explore d'autres centres urbains la nuit. Cette collection de photographies plonge dans l'atmosphère nocturne d'autres villes asiatiques comme Osaka, Séoul et Hong Kong, mais aborde également l'Europe avec des visites à Londres, Paris et Rome. La ville natale de Wong, Édimbourg, est également représentée dans cette nouvelle publication, qui met actuellement fin à un effort de financement participatif réussi.

Wong, dont l'expérience est dans le design de jeux vidéo, a trouvé que la publication de son premier livre fut une libération cathartique. Une fois celui-ci terminé, il s'est davantage tourné vers le cinéma et la cinématographie, ce qui a changé son approche de la photographie. “Avec After Dark, cela a été ma façon d'explorer la cinématographie, en utilisant les villes comme toile de fond”, a déclaré Wong à My Modern Met. “Chaque image est livrée dans un rapport hauteur/largeur cinématographique qui non seulement modifie la façon dont l'œuvre est présentée, mais limite également ce qui peut tenir dans un cadre donné.”

Pour aider à sélectionner les photographies qui ont fait partie de la publication, Wong s'est tourné vers ses abonnés. À l'aide de leurs commentaires, il a pu voir à quoi ils ont répondu, tout en mettant en évidence une variété de villes différentes. “Le livre présente plusieurs villes et elles sont donc présentées d'une manière qui, espérons-le, surprendra le spectateur”, partage Wong. “Bien que certaines villes présentent plus que d'autres, l'objectif lui-même est de mettre en évidence les similitudes ou les différences et de relier les thèmes lorsque vous tournez la page.”

Des chauffeurs de taxi solitaires à Séoul aux photos de Piccadilly Circus à 4 heures du matin dans un silence complet, les photographies capturent l'autre côté des villes animées. Alors que Wong passe la nuit à chercher des images, il révèle la vie nocturne différente de ces centres urbains. En explorant la solitude du monde urbain, Wong fait tomber une barrière et nous invite à voir ces espaces alternatifs.

Si vous souhaitez faire un voyage dans les ténèbres urbaines, vous avez jusqu'au 9 octobre 2021 pour précommander After Dark.

La nouvelle collection de photographies nocturnes de Liam Wong explore les centres urbains d'Asie et d'Europe.

Son travail prend une allure encore plus cinématographique alors que son attention s'est déplacée vers le monde du film.

After Dark est son nouveau livre, qui met en valeur son meilleur travail avec une mise en page époustouflante.

After Dark sortira à l'été 2022 et est actuellement disponible en précommande.

