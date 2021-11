Qu'y a-t-il sous la surface de l'océan ? Dans les merveilleuses images du photographe pour le magazine National Geographic David Doubilet, nous avons un aperçu du monde sous-marin. Connu sous le nom de “Audubon de la mer”, Doubilet capture des vues saisissantes, montrant simultanément ce qui se passe au-dessus de la surface de l'eau ainsi qu'en dessous.

Les résultats sont fascinants; une méduse magenta, par exemple, nage au premier plan, sur un fond de grands pins. Un bébé phoque se repose sur un morceau de glace apparemment peu épais révélant avec la perspective unique de sa technique de photographie sous-marine qu'il s'agit d'un morceau de glacier beaucoup plus grand sous la surface. Ce format unique soutient la plus grande idée derrière le travail de Doubilet. “Je veux créer une fenêtre sur la mer”, explique-t-il, “qui invite les gens à voir comment leur monde se connecte à un autre monde vital caché à leur vue.”

L'incroyable photographie sous-marine de Doubilet a été compilée dans un nouveau livre publié par Phaidon. Intitulé Two Worlds: Above and Below the Sea, il présente une multitude d'images prises tout au long de sa carrière, publiées juste au moment où il célèbre son 50e anniversaire en tant que photographe pour National Geographic. Les images ci-dessus et dessous présentent des endroits tels que l'océan Atlantique glacial et la grande barrière de corail tropicale. Chacun révèle la beauté de l'air et de la mer tout en nous rappelant avec force de faire tout notre possible pour protéger notre monde face au changement climatique.

Two Worlds: Above and Below the Sea sera disponible le 3 novembre 2021 sur le site Web de Phaidon. Il est également disponible en précommande sur Amazon.

Le photographe du magazine National Geographic David Doubilet capture une vue imprenable sur l'océan avec ses photos sous-marines.

Son travail a été compilé dans un livre à paraître, intitulé Two Worlds: Above and Below the Sea publié par Phaidon.

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Phaidon.