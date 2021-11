Ce Superbe Livre De Photographie Met En Évidence La Beauté Envoûtante Des Lieux Oubliés

Le photographe Roman Robroek est surtout connu pour ses images enchanteresses mettant en valeur la beauté délabrée des lieux abandonnés. Attiré par les paysages urbains autrefois centres de vie, aujourd'hui abandonnés à l’érosion et à l’effritement, il parcourt le monde à la recherche de lieux uniques à capturer. Pour Robroek, “les oubliés ont une fascination très spéciale. Le délabrement, là où autrefois était le luxe. Le calme dans des endroits qui débordaient de vie.” Et après des années à photographier des sites oubliés – de la ville abandonnée de Tchernobyl aux entrailles d’anciens théâtres européens et de palais – il a maintenant compilé une collection de ses plus belles images dans un nouveau livre intitulé Oblivion.

Au-delà de la simple beauté esthétique des photographies de Robroek, le livre présente également des textes descriptifs remplis de détails fascinants sur ces ruines urbaines. Dans le cadre de son parcours créatif, le photographe s’est plongé dans les histoires de ces lieux hantés afin de comprendre comment ces magnifiques édifices ont pu être si négligés. Le résultat de ses efforts est 256 pages d’histoires puissantes et d’images qui nous permettent d'apprécier ces bâtisses avant qu’elles ne soient vraiment perdues.

“L’une des définitions du mot “Oblivion” est l’état d’ignorance ou d’inconscience de ce qui se passe autour d’une personne — l’état d’abandon ou d’oubli par le grand public”, explique M. Robroek. “Le dualisme dans le titre du livre reflète l’histoire émouvante et unique de chaque endroit… Oblivion est un regard plus attentif sur les lieux qui nous rappellent que nous ne vivons pas dans le vide et que rien ne dure éternellement. La vie est une transformation, et la perte peut être une porte de changement ou même une opportunité. Chaque site abandonné n’est pas seulement une pile de matériaux qui s’effrite, mais une intersection d’événements fortuits, de personnages, de choix et de tant d’autres choses qui ont conduit ces lieux à tomber dans leur état actuel”

Oblivion est maintenant disponible à l'achat sur Amazon. Découvrez ci-dessous un aperçu de ce que vous pourrez trouver à l'intérieur.

Le photographe Roman Robroek capture des images enchanteresses qui mettent en valeur la beauté envoûtante des lieux abandonnés.

Il a compilé ses superbes images du délabrement urbain dans un livre de photographie intitulé Oblivion.

“Oblivion est un regard plus attentif sur les lieux qui nous rappellent que nous ne vivons pas dans le vide et que rien ne dure éternellement.”

Le livre est disponible sur Amazon.

