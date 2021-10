Ce Bibliothécaire-héros De Tombouctou A Sauvé Des Milliers De Manuscrits Historiques De La Destruction

La ville légendaire de Tombouctou, au Mali, est un centre d’apprentissage. La colonisation permanente de la ville remonte au XIIe siècle, lorsque d’importantes routes commerciales de caravanes sillonnaient le Sahara et l’Afrique du Nord. En commençant par la domination de la ville par l’Empire malien au XIVe siècle, elle a prospéré dans un âge d’or de l’intellectualisme islamique précoce. Les milliers de textes produits pendant et après cette période comprennent les manuscrits renommés de Tombouctou. Lorsque les collections ont été mises en danger à l’été 2012, un bibliothécaire nommé Abdel Kader Haidara s’est mobilisé pour sauver l’héritage littéraire de la ville.

Le nombre de manuscrits de Tombouctou est estimé à environ 700 000. Ces textes précieux comprennent les premiers Corans et des sujets comme l’astronomie et les mathématiques. Pendant des générations, ils ont été détenus par des familles privées qui les ont transmis aux générations suivantes. Parmi les bibliothécaires ayant une longue histoire familiale de préservation des livres est Haidara. La riche collection privée de Haidara a été conservée dans sa bibliothèque commémorative Mamma Haidara. Haidara a déclaré au The Wall Street Journal en 2016, “De nombreux manuscrits montrent que l’islam est une religion de tolérance.”

En 2012, l’invasion du nord du Mali par le groupe militant fondamentaliste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a provoqué une menace sans précédent pour la ville, y compris les précieux manuscrits. Malgré l’origine islamique de beaucoup de livres, le groupe fondamentaliste (comme d’autres groupes extrémistes tels que les talibans) était connu pour détruire des artefacts historiques qui contredisaient leurs vues strictes. Peu après la conquête de la ville, Haidara et son neveu, Touré, ont préparé un plan en réponse à leur peur croissante pour les collections.

Ils sont donc partis à la recherche de malles en métal, en achetant autant qu’ils le pouvaient. Ces malles étaient remplies de milliers de livres provenant des collections privées et des bibliothèques de la ville. Des bénévoles de confiance travaillaient en secret, et souvent dans l’obscurité, pour emballer volume après volume de papier précieux et délicat. Ces malles ont ensuite été confiées à des sympathisants pour être cachées. Finalement, Haidara lui-même a dû quitter Tombouctou pour la ville de Bamako. De là, il a obtenu l’aide financière des ONG et a convaincu l’UNESCO de garder le silence, craignant que leurs déclarations ne mettent les livres en danger.

Dans un effort communautaire massif, les malles pleines de livres ont été enlevées de la ville au cours des mois suivants, pour être transportées à Bamako. Ceux qui transportaient les livres faisaient souvent face à des postes de contrôle remplis de soldats et même à des arrestations. Malgré ces menaces, au début de 2013, 350000 volumes avaient été déplacés de Tombouctou en toute sécurité. Haidara et les autres sauveteurs avaient sauvé des centaines d’années d’histoire islamique et africaine grâce à leurs efforts.

Menacés par l’approche des forces françaises, les militants d’AQMI ont brûlé les 4200 manuscrits restant dans la bibliothèque de l’Institut Ahmed Baba avant d’être contraints de quitter la ville. Heureusement, les volumes en sécurité à Bamako ont survécu pour être retournés à la ville libérée à une date ultérieure. Aujourd’hui, grâce aux efforts héroïques de Haidara et de sa communauté, Tombouctou conserve l’une des collections de manuscrits les plus renommées au monde. Les efforts continus pour préserver, cataloguer et numériser les collections font en sorte que ces œuvres précieuses continueront d’être appréciées par les générations futures.

Pour en savoir plus sur cette histoire incroyable, consultez le fascinant ouvrage de Joshua Hammer, The Bad-Ass Librarians of Timbuktu.

