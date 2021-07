Une Start-Up de Toronto Lutte Contre la Déforestation Grâce à des Drones Planteurs d’Arbres

Le reboisement est un élément important de la mission de lutte contre la crise climatique. Pour planter des arbres dans le monde entier, les scientifiques et les start-ups font preuve de créativité avec la technologie moderne. Une start-up de l'Ontario établie au Canada, Flash Forest, est déterminée à planter un milliard d’arbres d’ici 2030. L’entreprise a créé ses propres semences d’arbres personnalisées qui peuvent être plantées et entretenues par sa flotte de drones. Cette automatisation du reboisement s’inscrit dans le cadre de leurs efforts pour revitaliser efficacement les environnements du monde entier.

Flash Forest a été fondée au printemps 2019. L’équipe s’est rapidement investie dans la recherche et le développement, mettant à l’essai des prototypes de drones pour perfectionner leur technique. Alors qu’ils continuaient à perfectionner leurs drones et leurs logiciels, Flash Forest a lancé avec succès une campagne Kickstarter afin d'accroître l’ampleur de leurs efforts. Il en résulte une vaste exploitation qui compte plus de 20 employés et qui a planté 300 000 graines au Canada au cours des deux derniers mois.

Pour commencer le reboisement, un drone est envoyé pour balayer le paysage et identifier le meilleur endroit où planter des graines. Ensuite, les drones de plantation d’arbres partent, équipés de dispositifs de tir pneumatiques. Ces drones déposent des graines spécialement conçues dans le sol, les plantant ainsi à une profondeur optimale. Les enveloppes des graines sont fabriquées par Flash Forest avec une combinaison spéciale d’une graine germée et de suppléments nutritifs pour nourrir la jeune plante. Une fois la graine plantée, les drones de pulvérisation apportent de la nourriture supplémentaire à la zone de plantage. Les drones continuent alors de surveiller et d’encourager la croissance de ces nouvelles forêts.

Selon le site Web de Flash Forest : “Planter des arbres est actuellement le moyen le plus rapide et le moins cher de réduire le taux de carbone.” L’automatisation des drones peut planter des arbres beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Flash Forest crée des enveloppes de graines dans une variété d’arbres locaux dans une zone donnée pour encourager la biodiversité. À l’heure actuelle, un drone peut planter plus de 10 000 arbres par jour. L’équipe espère continuer à augmenter la vitesse et l’efficacité, ainsi que d’étendre ses efforts de reboisement à l’extérieur du Canada. Tenez-vous au courant de leurs dernières innovations environnementales sur leur site Web et leur compte Instagram.

Flash Forest est une jeune entreprise canadienne qui plante des milliers d’arbres avec des drones.

Leurs drones tirent des poches de graines dans le sol, en plein vol.

Leur objectif est de planter un milliard d'arbres avant 2030.

View this post on Instagram A post shared by Flash Forest (@flashforest.ca)

Flash Forest : Website | Instagram | Facebook | Twitter

Remerciements : [Interesting Engineering]

Articles Similaires :

Le Ghana Plante 5 Millions d’Arbres Dans une Campagne de Reforestation : le Ghana Vert

Des Scientifiques Font Revivre une Plante Morte il y a 32 000 Ans Grâce au Pergélisol de Sibérie