Un Plongeur Amateur Découvre Une Épée De Croisé Vieille De 900 Ans Au Large Des Côtes D’Israël

“Nage droit devant toi, nage droit devant toi”… C’est ce que faisait un plongeur dans les eaux limpides de la Méditerranée lorsqu’il aperçu quelque chose d’inhabituel. Le plongeur amateur Shlomi Katzin profitait des eaux au large de la côte sud de Haïfa, Israël quand il est tombé sur une ancienne épée médiévale. Datant de centaines d’années à la période des croisés, l’épée se joindra bientôt à d’autres artéfacts exposés en Israël après une restauration minutieuse.

Comme le montre sa vidéo, Katzin nageait dans des eaux limpides dans une crique naturelle lorsqu’il a aperçu une collection de pierre et de métal sur le fond marin. Influencés par le courant, les sables mouvants avaient exposé un trésor datant de près d’un millénaire. Parmi les artefacts se trouvaient des ancres, des tessons de poterie et une épée incrustée de coquillages. Craignant que le sable ne se déplace de nouveau ou que l’épée ne soit volée par des chasseurs de trésors, Katzin l’a ramenée sur le rivage et a avisé l’unité d’archéologie marine de l’Autorité des antiquités d’Israël (AAI).

L’AAI observait les sables de l’anse depuis un certain temps. Les eaux tranquilles sont un port connu pour les navires depuis l’âge de bronze. Afin de remercier Katzin pour son rapport consciencieux et légal de l’épée, il a reçu un prix de citoyenneté. L’épée elle-même sera nettoyée et restaurée pour être exposée. La lame mesure un mètre de long et avec une poignée de 35 centimètres. L’épée est probablement fabriquée en fer, comme d’autres armes médiévales de l’époque. On pense qu’elle est vieille de 900 ans et appartenait à l’un des nombreux chevaliers médiévaux en croisade qui ont fait la guerre en Terre Sainte au nom de l’église catholique et des monarques européens.

Les Croisades étaient une série de campagnes militaires contre ceux considérés comme hérétiques par l’Église chrétienne, principalement les dirigeants musulmans médiévaux d’Espagne et du Proche-Orient. Les expéditions de croisade les plus connues ont été les tentatives de reprise de la Terre Sainte — principalement Jérusalem — aux XIe et XIIIe siècles. Il est probable que pendant l'une de ces périodes, un croisé ait perdu son épée dans les eaux de la crique.

“C’est exaltant de tomber sur un objet aussi personnel, qui vous ramène 900 ans en arrière à une époque différente, avec des chevaliers, des armures et des épées”, dit Nir Distelfeld, un inspecteur de l’AAI pour l’unité de prévention du vol. Il est certainement fascinant de constater à quel point l’histoire émerge constamment des sables mouvants, tant métaphoriquement que physiquement.

