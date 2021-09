Des Archéologues Découvrent Des Empreintes De Mains Laissées Par Des Enfants Dans Une Grotte Datant D’il Y a 200 000 Ans

Les trottoirs modernes sont parsemés d'initiales gravées et d'empreintes de mains laissées par des enfants dans du ciment nouvellement coulé, mais il s'avère que les enfants laissent leur marque depuis des siècles. Des archéologues ont trouvé un ancien analogue choquant dans une dalle de marbre travertin près de Quesang, au Tibet. En publiant leurs découvertes dans la revue Science Bulletin, l'équipe a annoncé la découverte de ce qui pourrait être le plus ancien art pariétal du monde, une série d'empreintes de mains et d'empreintes apparemment délibérément laissées par deux jeunes enfants il y a environ 200 000 ans.

La découverte se compose de 10 empreintes préhistoriques : cinq empreintes de pas et cinq empreintes de main. D'après la taille des empreintes, l'équipe estime qu'elles appartiennent respectivement à un enfant de 7 ans et à un enfant de 12 ans. Les empreintes ont été laissées par certains membres du genre Homo sapiens. Cependant, les enfants auraient pu être des Néandertaliens, des Homo sapiens (humains modernes) ou des Denisoviens (un des premiers parents des humains trouvés en Asie à l'époque). Quelle que soit leur espèce exacte, les enfants semblent avoir pris le temps d'enfoncer leurs mains dans du limon mou qui s'est finalement fossilisé.

Ces gravures sont-elles le premier exemple d'art pariétal découvert ? Peut-être. Les impressions datent d'il y a entre 169 000 et 226 000 ans, au milieu du Pléistocène. Cela les rend trois ou quatre fois plus vieilles que les plus anciennes peintures pariétales connues. Cependant, les impressions sont-elles intentionnellement décoratives ? Le co-auteur de l'étude, Thomas Urban, pense que leur définition claire sans glissement et leur disposition minutieuse indiquent une intentionnalité. Il a dit : “Elles ne sont clairement pas placées accidentellement.”

Alors que certains comme Urban voient la fantaisie de l'enfance dans les estampes, d'autres sont plus sceptiques quant à leur catégorisation en tant qu'art. “Je ne pense pas qu'il existe de critères scientifiques pour le prouver – c'est une question de foi, et de vouloir voir les choses d'une manière ou d'une autre”, a déclaré Eduardo Mayoral, un paléontologue non impliqué dans l'étude. Cependant, les empreintes sont néanmoins des preuves importantes de la plus ancienne preuve connue d'hominidés sur le plateau tibétain. Les impressions témoignent également de quelque chose d'apparemment éternel : le désir humain de presser et de préserver l'empreinte de sa main dans des matériaux.

