Cet Artiste Japonais Crée Plus de 100 000 pétales de Cerisier Entièrement Faits Avec du Sel qui Couvrent le Sol de ce Musée

Propulsé par de précieux souvenirs d'êtres chers perdus, l'artiste japonais Motoi Yamamoto crée afin de préserver et de chérir ces souvenirs sacrés trop souvent oubliés avec le temps. Mieux connu pour ses installations de sel minutieusement conçues qu'il façonne souvent en motifs labyrinthiques, l'artiste a récemment terminé une pièce pour une exposition personnelle au musée d'art de la ville de Setouchi intitulée Sakura Shibefuru. Dans cette dernière installation, Yamamoto a fabriqué plus de 100 000 pétales de fleurs de cerisier à partir de sel.

L'installation remarquable est également présentée aux côtés d'œuvres bidimensionnelles créées plus tôt dans la carrière de l'artiste, qu'il considère comme le point de départ de son travail. “La surface du travail que j'ai dessiné pour la première fois après que ma sœur est décédée d'une tumeur au cerveau à un jeune âge est également exposée dans cette exposition”, a déclaré Yamamoto à My Modern Met. “Puisqu'il s'agissait d'une tentative de graver dans mon cœur le moment où une vie importante a cessé d'exister, j'ai laissé la patine émerger sur le cuivre tel qu'il était. Cette création peut être considérée comme l'origine de mon travail… J'ai continué à créer mes œuvres pendant de nombreuses années afin de ne pas oublier mes souvenirs d'êtres chers.”

“Ces créations sont des dispositifs pour lutter contre l'instinct d'autodéfense de l'oubli et sont comme une habitude qui s'est enracinée pour conserver des souvenirs qui se perdent avec le temps. Je me suis intéressé aux événements passés tels que les réminiscences et les souvenirs. Cependant, lorsque ma femme est décédée de maladie il y a quatre ans, ma vie seule avec ma fille a commencé, et je suis devenu beaucoup plus conscient de son avenir – en d'autres termes, de ce qui était encore à venir – et un changement a commencé à se produire dans la façon dont laquelle j'ai abordé mon travail.”

Le médium choisi par l'artiste est tout aussi important que le concept de l'installation : le sel. Dans la culture japonaise, le sel est assimilé à la purification depuis l'Antiquité. Et dans de nombreuses autres cultures à travers le monde, le minéral cristallin est utilisé dans les rites et rituels liés à la vie et à la mort. Il est également nécessaire au maintien de la vie et constitue un élément essentiel de l'alimentation humaine que chacun a vécu ou goûté à un moment donné. Pour Yamamoto, cela signifie que n'importe qui peut établir un lien avec ses œuvres à travers des souvenirs personnels liés à la substance et façonner sa propre signification ou interprétation à partir de celle-ci.

“La principale raison pour laquelle je continue à utiliser du sel est sa belle blancheur”, révèle Yamamoto. “Comme le sel est un cristal incolore et transparent, il a une qualité légèrement transparente lorsqu'il est vu de près, et c'est presque comme si cette douce blancheur recevait doucement le contenu de mon cœur. J'utilise aussi du sel car c'est un médium difficile à maîtriser et crée des œuvres très fragiles. Le sel ne se lie pas, il se brise donc immédiatement au toucher et se dissout lorsqu'il est affecté par l'humidité. Ces traits sont un facteur négatif en termes de maintien et de protection de l'œuvre, mais cette instabilité me rappelle toujours que toutes choses sont sujettes à changement et que la vie est limitée.”

“Au terme d'une exposition,” poursuit-il, “nous entreprenons le projet de remettre le sel à la mer. Il s'agit essentiellement de travailler avec les spectateurs pour détruire l'œuvre et restituer le sel à la mer. Mais ce que j'aime dans le procédé, c'est que je n'utilise ce médium naturel que pour un instant fugace dans mon travail avant de le remettre à sa place dans la nature. Ce projet me permet de faire l'expérience de la façon dont ma vie dans ce monde n'est qu'un moment dans le long, très long passage du temps.”

Semblable à ce concept, les fleurs de cerisier signifient également la nature transitoire de la vie. Le terme « sakurashibe-furu », dont l'exposition tire son nom, se traduit par « chute d'étamines de cerisier » et est un mot japonais saisonnier utilisé dans le haïku pour signifier la fin du printemps. En réalité, ces bourgeons tombés dénotent la fin de la saison des fleurs mais préfigurent également la fraîcheur et la verdure à venir du printemps et du milieu de l'été. “Tout en pensant à l'avenir des bourgeons”, explique Yamamoto, “j'ai créé des pétales qui venaient de tomber, empilant les pétales tout en contemplant les arbres qui ont produit ces belles fleurs avec leurs troncs épais, leurs branches souples et leurs racines puissantes.”

L'artiste assidu et patient admet : “Je continue de créer des œuvres pour résoudre mes propres problèmes, mais j'espère qu'elles offriront aux spectateurs une opportunité de contemplation tout en admirant les différents décors et environnements des œuvres. Beaucoup de gens qui, comme moi, ont perdu un être cher peuvent ressentir quelque chose grâce à ces œuvres… J'espère que cette œuvre sera l'occasion de regarder vers l'avenir tout en se remémorant de précieux souvenirs.”

Sakura Shibefuru a ouvert ses portes au Setouchi City Art Museum à Okayama, au Japon le 9 mars et sera exposée jusqu'au 5 mai 2021. L'artiste créera sa prochaine installation à grande échelle intitulée LABYRINTH pour la Oku-Noto Triennale 2020+ cet automne. Pour vous tenir au courant des derniers travaux de Yamamoto, visitez le site Web de l'artiste et suivez-le sur Instagram.

L'artiste japonais Motoi Yamamoto a créé plus de 100 000 pétales de fleurs de cerisier à partir de sel pour sa dernière installation intitulée Sakura Shibefuru.

L'installation de sel est présentée aux côtés d'œuvres bidimensionnelles du début de la carrière de l'artiste qu'il considère comme le point de départ de tout sa carrière artistique.

Yamamoto a créé ces pétales de sel pour signifier la fugacité de la vie et pour encourager les téléspectateurs à se remémorer de précieux souvenirs tout en regardant vers l'avenir.

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Motoi Yamamoto.