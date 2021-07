Simone Biles Bénéficie d’un Soutien Massif Après s’Être Retirée des Jeux Olympiques Pour Préserver sa Santé Mentale

Avant les Jeux olympiques d'été de Tokyo, l'énergie autour des performances de gymnastique de Simone Biles était palpable. Les gens étaient impatients de regarder ses routines épiques. Et en tant qu'athlète qui a tendance à gagner tout ce qu'elle fait, il a été largement supposé qu'elle emporterait l’or dans toutes ses épreuves. Ainsi, cela a été un choc lorsque Biles a annoncé qu'elle s'était retirée de la finale de l’équipe de gymnastique féminine lors de la quatrième journée des Jeux olympiques de Tokyo. (On ne sait pas si elle se produira dans les événements individuels à venir.)

Dans une déclaration officielle de USA Gymnastics, l'organisation a confirmé que Biles était absente “en raison d'un problème médical”. Mais dans les messages ultérieurs de Biles et de ses proches, il a été suggéré que la raison de cette décision pouvait être la santé mentale.

“C'est comme combattre tous ces démons et sortir ici. Je dois mettre ma fierté de côté. Je dois le faire pour l'équipe”, a-t-elle déclaré. “Et puis en fin de compte, c'est comme vous savez quoi, je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre en péril ma santé et mon bien-être.”

L'équipe américaine a fini par remporter la médaille d'argent alors qu'une des co-équipières de Biles a pris sa place dans l'événement. Mais il est clair que Biles est la vraie gagnante ici; donner la priorité à votre santé mentale est tout aussi important que votre santé physique, et si souvent nous nous tournons vers les athlètes pour tout faire pour gagner. Cela, cependant, est malsain et insoutenable – quelque chose que Biles reconnaît. Elle, comme Naomi Osaka, donne le bon exemple aux jeunes sportifs qui peuvent se sentir obligés de concourir à tout prix.

Simone Biles pulled out of the women’s gymnastics team final earlier. “I just felt like it would be a little bit better to take a backseat, work on my mindfulness and I knew that the girls would do an absolutely great job and I didn't want to risk the team a medal,” she said pic.twitter.com/o9uhkg1EPu — TIME (@TIME) July 27, 2021

“Je pense juste que la santé mentale est plus répandue dans le sport en ce moment”, a déclaré Biles, “… nous devons protéger nos esprits et nos corps et pas seulement sortir et faire ce que le monde veut que nous fassions.”

Alors que Biles s'exprime, elle a le soutien de personnes du monde entier. Les célébrités avec d'énormes plateformes la félicitent d'avoir mis sa santé mentale en premier et, à son tour, de signaler aux autres que c’est normal aussi.

View this post on Instagram A post shared by Simone Biles (@simonebiles)

Elle a reçu un soutien écrasant de célébrités louant sa décision et sa force.

Am I good enough? Yes, I am. The mantra I practice daily. @Simone_Biles, we are proud of you and we are rooting for you. Congratulations on the the silver medal, Team @USA! 🎊 — Michelle Obama (@MichelleObama) July 28, 2021

I was 14 y/o w/ a tibial stress fracture, left alone w/ no cervical spine exam after this fall. I competed in the Olympic floor final minutes later. @Simone_Biles 🤍 decision demonstrates that we have a say in our own health—“a say” I NEVER felt I had as an Olympian. pic.twitter.com/LVdghdAh1g — Dominique Moceanu (@Dmoceanu) July 28, 2021

I can't imagine the pressure Simone has been feeling. Sending her SO much love. It easy to forget she's still human. WE LOVE YOU. — Adam Rippon (@AdamRippon) July 27, 2021

Someone said it best. @Simone_Biles already won. She is a class act. Withdrew from team competion after vault… stayed and cheered on her teammates… got them chalk for their hands.. encouraged.. hugged them. She already won. Congrats on the silver medal! @TeamUSA @USAGym — Hoda Kotb (@hodakotb) July 27, 2021

When you win the USA 5 Gold Medals and 1 Silver Medal, you deserve to take some time for yourself. @Simone_Biles, WE LOVE YOU ❤️✨ — kerry washington (@kerrywashington) July 28, 2021

It takes strength to admit weakness. It takes courage, after grueling years of training, to walk away from a life- long dream. It takes humility to determine that teammates will likely score higher without her. Simone Biles is all class — Mia Farrow (@MiaFarrow) July 28, 2021

Sending love to @Simone_Biles — Christian Siriano (@CSiriano) July 27, 2021

I stand with Simone Biles.

I still stand with Naomi Osaka. Your health and peace matters. You’re reminding Black women that we can take the space we need for ourselves. — Cori Bush (@CoriBush) July 27, 2021

All that is to say that Simone Biles doesn’t have to convince me of nothing. Women’s gymnastics is brutal. I’ve known that since I saw that movie “Nadia” when I was a kid. You ABSOLUTELY can’t be weak minded (or weak bodied) to get to the level Simone Biles is & has stayed at. — W. Kamau Bell (@wkamaubell) July 28, 2021

People go back to their lives after the game is over but these athletes struggling w/ mental health issues don’t get to switch channels. The issues don’t magically disappear. The pressure to be on & perfect all the time is immense. Sending love to @Simone_Biles & others! https://t.co/R54RxL917V — Jaime Harrison, DNC Chair (@harrisonjaime) July 27, 2021

We love you @Simone_Biles !!! 🇺🇸 — Andy Cohen (@Andy) July 27, 2021

As if it's in question, @Simone_Biles remains the Greatest of All Time. Even more, for having the courage to listen to her heart and mind and take care of herself in the face of unimaginable pressure. We bow to you!! — Elijah Wood (@elijahwood) July 28, 2021

