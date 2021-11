Une Femme Conduit Toujours La Chevrolet 1957 Qu’elle a Achetée Il Y a 64 Ans

Selon le dernier rapport d'IHS Automotive, une personne moyenne achète 9,4 voitures au cours de sa vie. Pour de nombreux conducteurs, cependant, il peut être difficile de lâcher une voiture que vous aimez vraiment. Ce fut le cas d'une dame âgée nommée Grace Braeger. Elle a acheté une Chevrolet 1957 l'année même de sa sortie et la conduit depuis tout ce temps, cela fait 64 ans !

En 1957, Braeger achète la voiture pour 2 250 $, juste avant la sortie des modèles de 1958. Sa voiture particulière était un démonstrateur, ce qui signifie qu'elle était utilisée comme modèle d'exposition dans la salle d'exposition du concessionnaire automobile. La Chevrolet 57, comme on l'appelle souvent, est une icône de l'automobile. Au moment de sa sortie, elle était populaire parmi les coureurs de dragsters, et un modèle plus récent (Chevrolet 409) a même inspiré la chanson des Beach Boys, 409. La Chevrolet 57 est maintenant une voiture de collection très recherchée, mais Braeger n'est pas tenté de la garder comme symbole de statut. Elle continue de la conduire simplement parce qu'elle l'aime.

Dans une vidéo produite par Milwaukee Journal Sentinel, Braeger est interviewée à propos de sa voiture. “J'ai choisi de garder la voiture toutes ces années parce que je n'avais aucune raison de m'en séparer”, dit-elle. “Je n'ai eu aucun problème majeur avec elle.” Aujourd'hui, Braeger ne conduit pas trop loin, mais elle a déjà utilisé sa Chevrolet 57 pour de longs trajets. Et étonnamment, la voiture classique est dans un état presque parfait. “J'ai été élevée pendant la Dépression et nous avons appris à prendre soin des choses”, révèle Braeger. “Je pense que cela a eu une incidence majeure sur le fait que j'ai toujours cette voiture aujourd'hui.”

Regardez Braeger parler de sa Chevrolet 57 ci-dessous.

Grace Braeger a acheté sa Chevrolet 1957 il y a 64 ans, et c'est toujours la seule voiture qu'elle conduit aujourd'hui.

Remerciements : [Laughing Squid]

