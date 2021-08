Embed from Getty Images

Alors que la plupart des athlètes olympiques gardent leurs médailles pour la postérité, l’athlète polonaise de 25 ans Maria Andrejczyk a décidé d’utiliser son prix pour aider quelqu’un d’autre. Elle a terminé deuxième au lancer de javelot féminin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ce qui lui a valu une médaille d’argent. Mais plutôt que de la garder, elle a décidé de la mettre aux enchères afin de recueillir des fonds pour Miloszek Małysa, un enfant polonais ayant besoin d’une chirurgie cardiaque vitale aux États-Unis.

Andrejczyk, ayant survécu à un cancer des os, espérait pouvoir verser la moitié des 380 000 $ nécessaires pour les frais de déplacement et de chirurgie de Miloszek. “Miloszek a un grave défaut cardiaque, il a besoin d’une opération”, a-t-elle écrit sur Facebook. “Il a déjà de l’avance sur Kubus, un garçon qui n’a pas réussi à temps, mais dont les parents extraordinaires ont décidé de transmettre les fonds qu’ils ont recueillis. Je veux aider. C’est pour lui que je mets ma médaille d’argent aux enchères.”

Le lundi 16 août, Andrejczyk a annoncé que la vente aux enchères avait été remportée par la chaîne polonaise de magasins de proximité Zabka, qui a offert plus que son objectif de 190 000 $. Andrejczyk s’est dite “éternellement reconnaissante” envers l’entreprise, et plus qu’heureuse de lui remettre sa médaille. Elle a alors écrit à Zabka au sujet du jeton d’argent : “[C’est] un symbole de lutte, de foi et de poursuite des rêves malgré beaucoup de difficultés. J’espère que ce sera pour vous un symbole de la vie pour laquelle nous nous sommes battus ensemble.”

Malgré la volonté d’Andrejczyk de se séparer de sa médaille d’argent, Zabka a insisté pour que l'athlète la garde. “Nous avons été émus par le geste magnifique et extrêmement noble de notre olympienne”, a écrit Zabka sur Twitter. “Nous admirons [Andrejczyk] et nous sommes heureux d’avoir pu y contribuer.”

Au moment d’écrire ces lignes, la page de dons de Miloszek est financée à plus de 95% ! Grâce à la contribution de Zabka, elle a atteint près de 1,5 million de zloty polonais (environ 359842 $). Si vous êtes inspiré par la générosité d’Andrejczyk, vous pouvez aussi aider ce petit garçon en lui faisant don de ce que vous pouvez. En savoir plus ici.

