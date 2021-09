Estas son las fotografías ganadoras del concurso Bird Photographer of the Year 2021

Más de 22,000 imágenes de fotógrafos de todo el mundo fueron inscritas a la sexta edición del concurso Bird Photographer of the Year. El primer premio fue para el fotógrafo mexicano Alejandro Prieto por su inquietante imagen de un correcaminos observando el inmenso muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Cubierto de alambre de púas, el muro se impone mientras el animal lo mira perplejo.

Prieto obtuvo el gran premio de 5,000 libras esterlinas (unos 6,900 dólares) y el prestigioso título de Bird Photographer of the Year (“Fotógrafo de aves del año”) por sus esfuerzos para mostrar cómo el muro también afecta a la vida silvestre. “El muro fronterizo cruza desiertos, montañas e incluso manglares. No es solo un desierto, y de hecho tiene mucha biodiversidad: hay más de 1,500 especies de animales y plantas amenazadas por el muro”, dijo Prieto. “He visto a muchos animales diferentes llegar al muro antes de dar la media vuelta y regresar”.

La suya es solo una de las muchas excelentes fotografías que muestran la belleza de las aves de todo el mundo. Desde una linda suimanga tomando un baño en una flor de plátano hasta un solitario pingüino caminando a lo largo de un iceberg, hay muchas fotografías espectaculares en esta selección. La riqueza de imágenes muestra cuántas historias hay por contar sobre las aves, algunas alegres y otras tristes, pero todas importantes.

Como siempre, el concurso Bird Photographer of the Year tiene como objetivo la conservación. Este año, la organización donó más de 8,000 libras (11,000 dólares) a su socio benéfico Birds on the Brink. Esta organización benéfica ayuda a apoyar proyectos de conservación de aves en todo el mundo, lo que hace que el apoyo por parte del concurso sea invaluable.

Mira las increíbles fotos ganadoras del concurso Bird Photographer of the Year 2021.

