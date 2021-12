Mira el increíble video en cámara rápida tomado por la primera nave en “tocar el Sol”

La sonda solar Parker de la NASA ha hecho historia al entrar en la atmósfera del Sol. Al “tocar el Sol”, la nave fue capaz de recopilar una gran cantidad de información nueva sobre esta parte central de nuestro sistema solar. Durante su paso por la corona solar, Parker tomó imágenes de estructuras llamadas serpentinas coronales, que normalmente solo vemos en la Tierra durante un eclipse solar. Ahora, esas imágenes se han transformado en un fascinante video en cámara rápida.

En el breve video, vemos lo que también se conoce como pseudocombustión. Parker se encontró con estas enormes estructuras a menos de 15 radios solares (unos 10 millones de kilómetros) de la superficie del Sol. La NASA comparó el vuelo con el ojo de una tormenta y observó que, una vez que la sonda solar estuvo dentro del pseudotorbellino, todo se calmó. En el video de cámara rápida, estas serpentinas coronales pueden verse como rayos brillantes que se mueven hacia arriba y hacia abajo.

Este tipo de material, que fue capturado por el instrumento WISPR de Parker, hace que la misión sea histórica. Y, por si querías aún más detalles, los amantes de la astronomía en el Twitterverso nos han bendecido con un desglose del video. El astrofísico Grant Tremblay, que trabaja para Harvard y el Centro de Astrofísica del Smithsonian, hizo algunas observaciones astutas sobre algunos de los puntos visibles en las imágenes.

Tremblay vio a Venus y Mercurio hacia el final de la grabación, un detalle que después fue confirmado por el científico informático Karl Battams. El Dr. Battams trabaja en el Proyecto Sungrazer del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos y pudo identificar muchos de los planetas visibles en el video. Estos esfuerzos de colaboración y el interés compartido por la sonda solar Parker ponen de manifiesto la unidad de la comunidad astronómica.

Así que relájate y disfruta de un viaje al Sol con este video, y luego baja la velocidad para intentar identificar todos estos planetas.

I cannot stop thinking about this incredible footage, mainly:

(1) The milky way. Imaged from within a solar streamer. FFFF.

(2) Those two planets at the end? I'm almost positive it's Venus and Mercury, but need to confirm w/ jpl horizons (or, more easily, a Parker person) https://t.co/lMu449MlBl pic.twitter.com/o7Gbiju1xX

— Grant Tremblay (@astrogrant) December 15, 2021