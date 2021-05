Laurence des Carsas se convertirá en la primera presidenta del Museo del Louvre

Embed from Getty Images

Por primera vez en sus 228 años de historia, el Museo del Louvre en París será dirigido por una mujer. El museo de arte más grande del mundo pronto recibirá a su nueva presidenta, Laurence des Carsas, que fue elegida por el presidente francés Emmanuel Macron. Una figura respetada en el mundo del arte, des Carsas es experta en arte del siglo XIX y es la actual líder del Museo de Orsay y el Museo de l’Orangerie en París. Esta eminencia reemplazará al presidente actual del Louvre, Jean-Luc Martinez, a partir del 1 de septiembre de 2021.

La mayoría de los grandes museos de Francia están dirigidos por hombres, y es raro ver a una mujer en puestos de poder. Cuando des Cars se convirtió en presidenta del Museo de Orsay en 2017, fue la segunda mujer en asumir el cargo. Allí también fue curadora de 1994 a 2007 y recibió elogios por sus exposiciones innovadoras.

Des Cars espera que pueda servir de ejemplo para que más mujeres aspiren a puestos similares de alto nivel en el mundo del arte. En 2018 declaró a The New York Times: “Es una consecuencia de que las instituciones oficiales no lleguen a las mujeres, o de que no les den suficiente confianza. Estamos hablando de hábitos culturales que están profundamente arraigados en nuestras sociedades.” En la entrevista, continuó diciendo: “Las mujeres necesitan superar sus dudas personales y decirse a sí mismas: ‘Soy capaz de esto'. Esto llega en el momento adecuado de mi vida y de mi carrera. Estoy preparada para esto'”.

La experta en arte del siglo XIX Laurence des Carsas será la primera presidenta en la historia del Museo del Louvre.

