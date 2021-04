El helicóptero Ingenuity de la NASA realiza el primer vuelo exitoso en Marte

La NASA acaba de alcanzar otro hito de la exploración espacial gracias al helicóptero Ingenuity. El 19 de abril se convirtió en la primera aeronave de la historia en realizar un vuelo controlado en otro planeta tras un viaje de casi 40 segundos sobre la superficie de Marte. El helicóptero, que funciona con energía solar, logró lo que antes se creía imposible.

La NASA ha bautizado el aeródromo marciano donde se realizó el vuelo con el nombre de los hermanos Wright, dos íconos que también rompieron barreras en el mundo de la aviación. “Ahora, 117 años después de que los hermanos Wright consiguieron realizar el primer vuelo en nuestro planeta, el helicóptero Ingenuity de la NASA ha conseguido realizar esta asombrosa hazaña en otro mundo”, dijo el Administrador Asociado de la NASA para la Ciencia, Thomas Zurbuchen. “Aunque estos dos momentos icónicos de la historia de la aviación pueden estar separados por el tiempo y por 27o millones de kilómetros de espacio, ahora estarán unidos para siempre. Como homenaje a los dos innovadores fabricantes de bicicletas de Dayton, este primer aeródromo de los muchos que habrá en otros mundos se conocerá ahora como Wright Brothers Field, en reconocimiento al ingenio y la innovación que siguen impulsando la exploración”.

A diferencia del vuelo de los hermanos Wright en 1903, Ingenuity no llevaba un piloto a bordo. El vuelo de demostración se realizó de forma autónoma utilizando algoritmos desarrollados por la NASA. El vuelo ni siquiera pudo verse desde la Tierra en tiempo real porque los datos tienen que desplazarse cientos de millones de kilómetros a través de satélites. Esta es la misma razón por la que Ingenuity no puede ser controlado por un simple joystick. Estos obstáculos hacen que la misión sea aún más impresionante, ya que el equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA no estaba seguro de que fuera a ser exitosa.

El ligero helicóptero, que pesa menos de dos kilos, se enfrentó a muchas incógnitas al iniciar el vuelo. Marte tiene un tercio de la gravedad de la Tierra, lo que significa que hay muchas menos moléculas de aire con las que las aspas del helicóptero deben interactuar para lograr volar. Muchas de las piezas de Ingenuity, entre las que se encuentran varias de la industria de los teléfonos inteligentes, nunca se habían utilizado antes en el espacio, por lo que había dudas sobre su rendimiento. Teniendo en cuenta estos obstáculos, el éxito de Ingenuity es aún más emocionante.

Aunque el helicóptero puede volar hasta 90 segundos a unos 3 o 4 metros de altura, este primer intento duró solo un tercio del tiempo. Ingenuity despegó y voló durante unos 30 segundos a 3 metros de altura antes de descender al suelo; así, el tiempo total de vuelo fue de 39.1 segundos.

Este emocionante avance significa que podría ser posible estudiar el planeta rojo desde una perspectiva aérea, lo que abre enormes posibilidades.

Si te preguntas cómo se captaron las fotos y el ideo del vuelo, fue gracias al róver Perseverance. El róver, que aterrizó en Marte en febrero de 2021, estaba aparcado a poca distancia. No solo documentó el vuelo, sino que también actuó como intermediario de comunicaciones entre Ingenuity y la Tierra.

Para todo el equipo de la NASA, el vuelo inaugural de Ingenuity fue un momento de triunfo. “Llevamos mucho tiempo pensando en tener un momento como el de los hermanos Wright en Marte, y aquí está”, dijo MiMi Aung, directora del proyecto del helicóptero Ingenuity en el JPL. “Nos tomaremos un momento para celebrar nuestro éxito y luego tomaremos el ejemplo de Orville y Wilbur en cuanto a lo que debemos hacer a continuación. La historia demuestra que ellos volvieron a trabajar para aprender todo lo posible sobre su nueva aeronave, y nosotros también lo haremos”.

¿Y ahora qué sigue? El equipo está analizando los datos de la prueba inicial y comenzará a planificar un segundo vuelo de prueba. Si va bien, empezarán a ampliar el perfil de vuelo de Ingenuity.

Mira al helicóptero Ingenuity realizar su histórico primer vuelo en Marte.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA celebra el éxito de Ingenuity.

