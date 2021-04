En los últimos años, los temas de salud materna y las experiencias de las mujeres en los lugares de trabajo han sido puestos bajo los reflectores a nivel mundial. Por otro lado, la pandemia ha sido especialmente difícil para las mujeres, y su participación en la fuerza laboral está en el nivel más bajo de los últimos 33 años. Por ello, las naciones deben preguntarse cómo apoyar a las madres y a todos los padres que trabajan en general. En Nueva Zelanda, la legislatura aprobó por unanimidad una nueva ley que permite tres días de licencia remunerada para ambos padres después de un aborto espontáneo o muerte fetal. Con varios años de elaboración, esta nueva ley es un paso significativo para permitir el duelo después de la pérdida del embarazo y para combatir el estigma que rodea al aborto espontáneo.

Tristemente, perder un embarazo es algo relativamente común; entre el 10 y el 20 por ciento de los embarazos terminan en un aborto espontáneo. Por lo general, el aborto espontáneo se refiere a la pérdida de un embarazo antes de la semana 20 del embarazo, mientras que la muerte fetal ocurre en la segunda mitad del periodo de gestación. Más allá del momento en el que ocurre la pérdida, las parejas embarazadas suelen experimentar dolor (físico y emocional), tristeza e incluso culpa. En particular, la persona embarazada puede sentir que la pérdida ocurrió por algo que hizo mal o que su cuerpo le falló. Sin embargo, este no es el caso. Muchos abortos espontáneos suceden debido a anomalías cromosómicas en el embrión u otras condiciones de salud más allá de lo que puede controlar la pareja.

Con esta nueva ley, Nueva Zelanda ofrece varios días de descanso pagados, una protección importante a los ingresos de la familia. De acuerdo con el The New York Times, la ley también es parte de un “amplio ajuste de cuentas global entorno las mujeres que laboran”. Las mujeres a menudo luchan por equilibrar el embarazo y la maternidad con su puesto en su lugar de trabajo. Nueva Zelanda y muchas otras naciones han garantizado políticas como permisos de maternidad remunerados, algo que resulta beneficioso para la salud mental y física tanto de la madre como del bebé. Sin embargo, esto no está presente en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, ninguna ley federal exige ningún permiso de maternidad pagado. Esta política deja a muchas mujeres trabajadoras, en particular a las mujeres de bajos ingresos, en una posición difícil.

El otorgar varios días de licencia pagada tras la pérdida de un embarazo tiene otro propósito importante: el reconocimiento de un duelo que suele llevarse oculto. El aborto espontáneo sigue siendo un tema tabú, y las parejas deben continuar con su vida sin un ritual reconocido ni tiempo para procesar el dolor. Ese dolor puede agravarse con comentarios como “aún eres joven, ya tendrás otro bebé”. De acuerdo con Ginny Andersen, autora de la ley de Nueva Zelanda, “sentí que les daría a las mujeres la confianza para poder solicitar ese permiso si fuera necesario… cuando supieran que necesitan tiempo, física o psicológicamente, para superar ese duelo”.

Como ocurre con muchos temas difíciles, hablar sobre la pérdida del embarazo como sociedad es una forma de hacerle saber a las parejas que no están solas. En 2020, varias celebridades compartieron relatos desgarradores sobre sus propios abortos espontáneos, como Chrissy Teigen y Meghan, duquesa de Sussex. Si bien perder un embarazo siempre será un evento trágico para las parejas, no tiene por qué despertar vergüenza.

Aunque otros países tienen licencia pagada para pérdidas en el tercer trimestre, Nueva Zelanda es pionera en un nuevo enfoque para apoyar a las parejas en duelo que pierden un embarazo en cualquier etapa. Con suerte, otras naciones seguirán su ejemplo y ayudarán a apoyar a quienes pasan por esto.

Nueva Zelanda aprobó una ley que garantiza tres días de licencia pagada para las parejas que sufren un aborto espontáneo o un mortinato.

Acknowledging the pain and loss of miscarriage and stillbirth – New Zealand approves bereavement leave. MP @ginnyandersen hopes it will set a precedent worldwide and promote greater openness @BBCWorld pic.twitter.com/4DCVP94g9W — Lucy Hockings (@LucyHockingsBBC) March 25, 2021

Reconociendo el dolor y la pérdida del aborto espontáneo y la muerte fetal, Nueva Zelanda aprueba la licencia por duelo. La miembro del parlamento @ginnyandersen espera que establezca un precedente en todo el mundo y promueva una mayor apertura.

h/t: [The New York Times]

