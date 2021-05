La superluna de sangre más grande de este año pronto será visible en Norteamérica y Australasia

Puede que hayas visto la superluna rosa a finales de abril de 2021, pero si por alguna razón te la perdiste, te tenemos buenas noticias. El 26 de mayo de 2021, los países de la cuenca del Pacífico—incluyendo gran parte del oeste de Norteamérica y Australasia—podrán ser testigos de la impresionante “superluna de sangre“.

Este fenómeno marcará el primer eclipse lunar total desde enero de 2019. Un eclipse lunar total se produce cuando la Luna es completamente oscurecida por la sombra de la Tierra, dándole un tono rojizo. El 26 de mayo, La Luna también estará ligeramente más cerca de la Tierra que en abril, lo que la hará parecer alrededor de un 7% más grande y un 15% más brillante que las lunas llenas estándar. Esta rara combinación de eventos es la razón por la que se le llama superluna de sangre.

Dado que la Luna solo entrará y saldrá brevemente de la sombra central de la Tierra el 26 de mayo de 2021, el espectacular evento solo durará un total de 14 minutos y 30 segundos. El eclipse durará de las 9:45 UTC a las 12:52 UTC (2:45 a.m. PDT a 5:52 a.m. PDT), y la fase total durará de las 11:11 UTC a las 11:26 UTC (4:11 a.m. PDT a 4:26 a.m. PDT).

Si no puedes ver la superluna de sangre de mayo, tendrás otra oportunidad de ver una superluna el 24 de junio. La superluna de fresa será totalmente visible para los observadores del este de África, Oriente Medio, el sur de Asia y Australia.

h/t: [Martha Stewart]

