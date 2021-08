View this post on Instagram A post shared by Adhara Maite Pérez Sánchez (@adhara_perez11)

Grandir avec un trouble du développement peut être très difficile. En raison de l'embarras – parfois même de l'intimidation – et d'un manque de compréhension dans la plupart des systèmes scolaires publics des troubles d'apprentissage et des troubles du spectre autistique (TSA), de nombreux enfants atteints de ces troubles ont du mal à s'intégrer et à progresser avec leurs pairs. Cependant, avec un diagnostic approprié et des adaptations appropriées à leur style d'apprentissage particulier, il est plus que possible pour ces enfants de s'épanouir et même de s'épanouir dans un cadre scolaire.

Adhara Pérez Sánchez a reçu un diagnostic d'Asperger – un TSA – à l'âge de 3 ans. Et, en raison des difficultés que cette maladie peut causer avec les interactions sociales, Pérez Sanchez a eu des difficultés à l'école et a été victime d'intimidation par plusieurs de ses pairs. Certains de ses professeurs ont même rapporté qu'elle dormait pendant la classe et qu’elle montrait un manque d'intérêt pour les ressources. Cependant, sa mère, Nallely Sánchez, a reconnu que ce comportement n'était pas typique de sa fille – qui passait souvent son temps libre à étudier le tableau périodique – et a demandé de l'aide supplémentaire.

C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert l'état d'Adhara, avec un QI impressionnant de 162, les aptitudes intellectuelles de la jeune fille étaient bien plus avancées qu'initialement prévues. En fait, son score exceptionnellement élevé est encore plus élevé que celui de génies vénérés comme Stephen Hawking et Albert Einstein, qui avaient tous deux un QI estimé à 160.

Cela a ouvert un nouveau chapitre pour Pérez, qui a ensuite pu apprendre dans un environnement adapté à ses besoins. Grâce à ce changement, elle a pu terminer l'école primaire à l'âge de 5 ans, le collège à 6 ans et même obtenir son diplôme d'études secondaires à l'âge de 8 ans. L'enfant génie étudie maintenant à l'université au Mexique, où elle poursuit actuellement deux diplômes d'ingénieur, et aspire même à devenir astronaute et à voyager sur Mars. En effet, elle a même représenté son école, l'Universidad CNCI, en donnant une présentation sur les trous noirs lors d'un événement organisé par l'Institut d'art et de culture de Tijuana.

Avant d'atteindre Mars, la prochaine étape pour Adhara Pérez pourrait bien être l'Université de l'Arizona, son école de rêve, reconnue par la NASA pour son programme d'exploration spatiale. Elle a été invitée à y étudier personnellement par le président de l'université, Robert C. Robbins, qui lui a envoyé une lettre avec la nouvelle. “J'ai été ravi de lire votre incroyable histoire en ligne et de découvrir que l'école de vos rêves est l'Université de l'Arizona”, a déclaré Robbins dans sa lettre. “Nous avons de nombreux programmes de sciences spatiales exceptionnels, vous aurez de nombreuses opportunités de travailler aux côtés des plus grands experts mondiaux … Vous avez un bel avenir devant vous, et j'espère vous accueillir un jour sur le campus en tant que Wildcat.”

Avant même d'avoir 10 ans, Pérez a accompli plus que ce que certaines personnes font dans toute une vie. Alors qu'elle vise les étoiles, la jeune fille intelligente utilise également sa plate-forme pour aider d'autres enfants autistes et les inspirer à poursuivre leurs rêves. “N'abandonnez pas, et si vous n'aimez pas où vous êtes, commencez à planifier où vous voulez être”, encourage le jeune génie.

