Le ministère de la Culture a pris la décision de fermer les portes du Centre Pompidou sur une période de trois ans en raison de travaux de rénovations. Depuis son inauguration en 1977, le symbole de la modernité française n'est plus tout jeune! La fermeture complète de l'institution parisienne, abritant entre autres le Musée National d'Art Moderne, s'étendra de la fin de l'année 2023 à la fin de 2026.

“Ces travaux sont indispensables pour qu’il demeure cette icône mondiale de la modernité et de l’architecture contemporaine qui attire chaque année des millions de visiteurs.” – Serge Lasvignes, Président du Centre Pompidou

Pendant sa fermeture, la collection de plus de 112 000 œuvres (la plus conséquente d'art moderne et contemporain d'Europe) du Musée National d'Art Moderne partira en tournée à travers la France pour être appréciée par tous dans l'Hexagone. Ci-dessous découvrez 5 chefs d'œuvre par des artistes français exposés au Centre Pompidou.

Vous pouvez retrouver ces 5 œuvres françaises de la collection permanente et bien d'autres dans la revue Hors-série de Beaux-Arts Magazine en collaboration avec le Centre Pompidou.

Une Histoire Brève du Centre Pompidou

Tout d'abord, le Centre National d’Art et de Culture Georges-Pompidou (CNAC) qu'est-ce-que c'est exactement? Le Centre Pompidou, informellement connu sous le nom “Beaubourg”, est une institution pluridisciplinaire proposée en 1970 par le président Georges Pompidou, grand passionné d’art contemporain. Situé dans le 4e arrondissement de Paris, le complexe culturel célèbre l'art moderne sous une multitude de formats, des livres et dessins à la musique et au spectacle vivant. Malheureusement, Georges Pompidou atteint de la maladie de Waldenström décède en 1974. La belle usine culturelle est donc inaugurée par le nouveau président, Valéry Giscard d'Estaing, le 31 janvier 1977.

À l'époque, l'architecture audacieuse de l'établissement connu un bon nombre de critiques, lui valant des surnoms dérisoires tels que “Notre-Dame de la Tuyauterie” en raison de son apparence industrielle et avant-gardiste. Cependant, le symbole du Paris moderne conquit le cœur du public d'hier et d'aujourd'hui avec son architecture progressiste mais accueillante.

Sa large collection d'art moderne, la plus grande d'Europe, attire énormément de visiteurs. D'après le bilan d'activité de 2018 publié par le Centre Pompidou, 3.5 millions de visiteurs par ans viennent admirer leur collection permanente ainsi que leurs expositions temporaires. Que vous soyez un visiteur habituel, occasionnel ou que vous n'y ayez jamais mis les pieds, voici 5 œuvres magistrales françaises de la collection VIP (Very Important Pieces) du Centre Pompidou que tout les passionnés d'art moderne apprécieront.

Marcel Duchamp, Fontaine (1917/1964)

Marcel Duchamp est un nom désormais incontournable dans le monde de l'art moderne. Le “père” du ready-made, une pratique artistique du XXe siècle qui consiste à transformer la manière dont l'on voit des articles ordinaires en changeant leur emplacement et leur usage, fait partie des artistes français ayant eu un impact international sur le monde de l'art.

Son œuvre de 1917 Fontaine, est son ready-made le plus connu. Avec Fontaine, Duchamp ouvre un dialogue sur la nature de l'art et décide de mettre à l'épreuve l'ouverture d'esprit des artistes de son cercle. En effet, l'œuvre qu'il signe sous le pseudonyme R.Mutt, est refusée par William Glackens, le président de la Société des artistes indépendants de New York sous prétexte qu'elle n'a pas sa place dans une exposition d'art. Le scandale orchestré par Duchamp a fait de son ready-made, un symbole de l'art avant-gardiste du XXe siècle.

Marc Chagall, Les mariés de la Tour Eiffel (1938-1939)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre Pompidou (@centrepompidou)

Les mariés de la Tour Eiffel représente une multitude de thèmes de la vie de l'artiste. Marc Chagall, originaire de Biélorussie (intégrée à l'Empire Russe), est tombé amoureux de Paris lors d'un premier voyage entre 1911 et 1914. Pendant ces années dans la capitale, il rencontre de nombreuses figures emblématiques notamment le poète Blaise Cendrars et l'artiste Robert Delaunay. Son idylle avec Paris ne se conclue pas après ce premier voyage, tombé amoureux de la capitale française, l'artiste devient citoyen français naturalisé en 1937.

Ce tableau par Chagall agit en temps que biographie visuelle de l'artiste et met en lumière son vécu fascinant. Les mariés représentent Marc Chagall lui-même et son épouse Bella pour qui il porte un amour immense. Les protagonistes se trouvent dans un décor mêlant des souvenirs de Russie et Paris où l'ont peut facilement identifier la Tour Eiffel. Ce chef d'œuvre français remarquable marqua l'histoire de l'art moderne de par son thème d'un paradis nostalgique se trouvant menacé par une guerre imminente.

Louise Bourgeois, Precious Liquids (1992)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre Pompidou (@centrepompidou)

Vous connaissez sûrement la plasticienne Louise Bourgeois grâce à sa sculpture araignée Maman. L'artiste surréaliste féministe utilise l'art comme une manière différente de se comprendre, de se soigner. “L’art est une garantie de santé mentale” affirme Bourgeois sur le bandeau de métal du réservoir à l’entrée de l’installation Precious Liquids. Cette œuvre soulève des questions importantes sur les relations familiales et des traumas de l'enfance, thème de prédilection de la plasticienne.

Désormais une icône de l'art moderne ayant été une source d'inspiration et d'admiration immense pour les générations futures d'artistes, Louise Bourgeois ne fut reconnue que tardivement. Bien qu'elle ait passé une grande partie de sa vie à New York, son pays natal la tient en haute estime. Pour rendre hommage à cette artiste essentielle de l'histoire de l'art français, la rue Louise-Bourgeois est créée dans le 13e arrondissement de Paris.

Yves Klein, SE 71, L'Arbre, grande éponge bleue (1962)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre Pompidou (@centrepompidou)

Fondateur du mouvement Nouveau Réaliste, Yves Klein a basé son art monochromatique sur une philosophie simple, “Le bleu n'a pas de dimension, il est hors dimension, tandis que les autres couleurs elles, en ont […] Toutes les couleurs amènent des associations d’idées concrètes […] tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce qu'il y a de plus abstrait dans la nature tangible et visible.”

En effet, son opinion sur le bleu était tellement importante et essentielle à son art qu'en 1960 il dépose un brevet pour son invention qu'il nomme IKB, “International Klein Blue”. Avec son œuvre SE 71, L'Arbre, grande éponge bleue, Klein nous démontre que l'art est omniprésent dans nos vies et dans tout ce qui nous entoure. Il met donc en vedette son outil de travail devenu matériau, l'éponge naturelle qui absorbe son bleu IKB “hors dimension”.

Martial Raysse, Made in Japan – La grande odalisque (1964)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Centre Pompidou (@centrepompidou)

Made in Japan – La grande odalisque est une œuvre représentative des influences de l'artiste pendant cette période de sa vie. Tout comme Yves Klein (adressé ci-dessus), Martial Raysse est un artiste français appartenant au mouvement Nouveau Réaliste. Cependant, il se démarque préférant utiliser des matériaux neufs contrairement à ses pairs. En 1963, Raysse quitte la côte d'Azur pour Los Angeles. Là bas, il s'imprègne du détournement du style Pop Art qui se marie parfaitement avec les perspectives du réel du Nouveau Réalisme.

Avec Made in Japan – La grande odalisque Raysse embrasse la qualité expressive, voire kitsch de son œuvre, “La beauté, c’est le mauvais goût. […] Le mauvais goût, c’est le rêve d’une beauté trop voulue” explique l'artiste. Égal à lui-même, Martial Raysse n'a aussi pas peur de l'autodérision comme le montre la mouche en plastique fixée sur le tableau. Avez-vous repéré l'intrus?