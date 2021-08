De nombreux oiseaux sont connus pour leur plumage fantastique, tandis que d’autres restent sous-estimés. L’artiste basée à Los Angeles Adele Renault utilise les pigeons de la ville comme des muses pour ses peintures murales kaléidoscopiques. Sa série en cours, intitulée Gutter Paradise, décore les façades de bâtiments à travers le monde avec des couleurs et des formes joyeuses.

Renault est originaire des Ardennes, en Belgique, où elle a grandi dans une ferme. “J’ai grandi dans une famille de musiciens et je dessine depuis aussi longtemps que je me souvienne”, raconte Renault à My Modern Met. “J’ai toujours été intéressée par la peinture et le graffiti. Les peintures murales sont une évolution naturelle si vous venez du milieu du graffiti et passez la plupart de votre temps à créer des peintures.” Au cours de ses premiers voyages, l’artiste a expérimenté divers médiums. Elle utilise de la peinture à l'huile pour créer ses œuvres frappantes.

“L’inspiration [pour Gutter Paradise] vient des plumes de pigeon”, poursuit-elle. “J’ai commencé à peindre des pigeons parce que je suis toujours intéressée par l'idée de montrer la beauté là où on s’y attend le moins. Je voulais mettre l’accent sur l’iridescence des plumes de pigeon, de ces rats volants qui vivent dans le caniveau, d’où le nom de la série.” Chaque œuvre murale est comme un zoom sur le détail du plumage, capturant la transition subtile de différentes couleurs, des lignes texturées, et la lumière et l’ombre. “J’ai commencé à zoomer de plus en plus sur les plumes du cou jusqu’à ce qu’un ‘détail' devienne le sujet principal. C’est ainsi que cette série est née”, ajoute Renault.

Bien qu’au début, Gutter Paradise comprenait des représentations plus réalistes des plumes de pigeon, la série a connu un changement pendant la pandémie de COVID-19. “La palette arc-en-ciel plus colorée a évolué lors du second confinement, je pense”, explique Renault. “C’était peut-être une façon inconsciente d’apporter des couleurs et de la joie dans un hiver qui semblait très sombre pour beaucoup. C’est aussi moi qui m’amuse à m’éloigner de la réalité.” Ses nouvelles peintures murales peuvent être vues dans différents quartiers de Los Angeles.

Découvrez le portfolio de l'artiste pour en apprendre davantage sur ses œuvres murales, et suivez-la sur Instagram pour vous tenir au courant de ses derniers projets.

L'artiste Belge Adele Renault peint des fresques murales de plumes kaléidoscopiques.

Cette série—intitulée Gutter Paradise—met en lumière la beauté sous-estimée du plumage des pigeons.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Adele Renault.