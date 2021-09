Cet Artiste De Rue Crée Des Portraits Avec Des Coiffures 100% Végétales

L’artiste de rue brésilien Fábio Gomes Trindade combine peinture et nature pour créer des œuvres singulières qui ne sont complètes que lorsqu’elles sont vues ensemble. Avec l’aide de branches d’arbres qui se trouvent au-dessus de ses fresques aux couleurs vives, il produit des portraits sur lesquels seule une partie du modèle est présente, comme le visage et une partie des cheveux. Mais lorsqu’il est orné d'arbres à fleurs colorées et de buissons au feuillage vert profond, le portrait prend une toute autre allure. C’est une façon intelligente et charmante de combiner des éléments de l’environnement urbain avec celui de la nature.

Deux des dernières pièces de Trindade représentent une modèle nommée Egypt Sarai. La jeune fille est représentée avec une coiffure afro composé de fleurs roses, l’autre avec deux chignons. Trindade capture les doux traits de son visage grâce à ses bombes de peinture, et la végétation encadre sa beauté.

L’artiste de rue brésilienne Fábio Gomes Trindade crée des peintures qui ne sont complétées que par la nature.

