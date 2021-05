La Plus Grande Exposition Solo de l’Artiste JR Célèbre son Street Art Engagé

L’artiste de rue français JR fait l’objet d’une importante exposition à la Saatchi Gallery de Londres. JR : Chronicles est la plus grande exposition solo de l’artiste acclamé, et comporte ses installations emblématiques des 15 dernières années. D'abord ouverte à New York, l’exposition célèbre à présent la carrière de JR de l’autre côté de l’océan Atlantique.

L’exposition, organisée par Sharon Matt Atkins et Drew Sawyer du Brooklyn Museum, utilise des photos, des vidéos et des images éphémères pour retracer la carrière de JR. JR : Chronicles commence par un regard sur son travail de jeune photographe adolescent documentant le travail des graffeurs, avant d'emmener les visiteurs à travers sa création d’installations architecturales à grande échelle à travers le monde.

Les premiers travaux de JR montrent immédiatement sa volonté de donner une voix aux communautés sous-représentées. Ceci est particulièrement évident avec Portrait d'une Génération, un projet mené de 2004 à 2006 avec des jeunes de la cité des Bosquets. Le quartier a connu des émeutes en 2005, en raison de tensions socioéconomiques. C'est cette imagerie qui a lancé la carrière de JR à l'international.

À partir de là, il n’a jamais ralenti. JR a continué de promouvoir son engagement envers la communauté, la collaboration et le discours civique. Au cours de l’exposition, les visiteurs sont invités à revivre avec l'artiste ses voyages en Israël et en Palestine, au Brésil, à Cuba et au Mexique, entre autres. En regardant les documentaires de ses projets emblématiques, tels que Wrinkles of the City et Women are heroes, nous voyons JR se faire le porte-parole des membres méconnus des communautés qu’il visite.

À mesure que l’exposition progresse, JR s’attaque à des projets de plus grande envergure, tant par leurs dimensions que par leur importance. Il s’attaque au problème des armes à feu en Amérique avec The Gun Chronicles : A Story of America et le mur de la frontière États-Unis/Mexique avec ses installations de 2017. L’exposition de Londres culmine avec certaines des dernières œuvres de JR, incluant des installations au Louvre et ses échanges avec les détenus d'une prison de haute sécurité en Californie.

“JR : Chronicles emmène les visiteurs dans un voyage à travers le récit intime de l’un des artistes contemporains les plus influents d’aujourd’hui”, raconte Laura Uccello, directrice des partenariats à la Saatchi Gallery. “L’exposition s’ouvre à Londres à un moment clé dans le temps où l’engagement social et le pouvoir des communautés ont pris le devant de la scène à Londres et dans le monde entier.”

L'exposition est organisée par le Brooklyn Museum. Elle ouvrira ses portes à la Saatchi Gallery de Londres du 4 juin au 3 Octobre 2021, avec l’appui majeur d’Art Explora. Les billets sont en vente sur le site de Saatchi.

