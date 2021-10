Un Artiste De Rue Décore Un Château D’eau De 35 Mètres Avec Des Portraits D’oiseaux Locaux

Nichée le long de la Loire en France, la ville de Gien a un nouveau monument grâce au savoir-faire du street artiste Taquen. L'artiste espagnol a passé près de deux semaines en juillet à transformer l'un des trois château d'eau de Gien en une œuvre d'art. Le résultat est un monument époustouflant qui incorpore une variété d'oiseaux de la région dans la façade en ciment créé avec la palette de couleurs délicates de l'artiste.

Il est difficile d'apprécier l’ampleur de son travail en observant seulement les photographies, mais mesurant plus de 35 mètres de haut, le château d'eau représentait un défi unique pour le muraliste. “Les parties les plus compliquées du processus et du projet étaient la météo et le travail sur un bâtiment circulaire”, a déclaré l'artiste à My Modern Met. “D'une part, le temps était très changeant : pluie, vent, froid et soleil à parts égales. Il fallait aussi finir à la date indiquée et je devais peindre dans ces conditions. D'autre part, techniquement et artistiquement la chose la plus complexe était de concevoir et de peindre une pièce circulaire – qui n'avait ni début ni fin – qui pouvait être vue sous n'importe quel angle et garder le mouvement.”

Taquen a conçu le projet en regardant l'environnement naturel de Gien. Inspiré par la Loire et la faune qu'elle abrite, il s'est concentré sur une variété d'oiseaux trouvés dans la région. Cela comprenait des balbuzards pêcheurs, des sternes pierregarin et des hérons cendrés qui profitent tous des ressources de la rivière.

“L'eau est essentielle au développement de la vie de toutes ces espèces”, a-t-il expliqué. “J'ai utilisé ces oiseaux pour créer le design final et fournir tout le mouvement que leur vol génère pour créer la pièce, qui n'arrête pas de tourner, comme le cycle de l'eau. L'idée était de parler de l'importance du réservoir d'eau vis-à-vis de la faune qui habite le Val de Loire.”

Le résultat est harmonieux, avec une égale attention portée à toutes les zones de la tour. En tant que cadeau que Taquen offre aux citoyens de la ville, il espère que cela les imprègne d'une nouvelle fierté de l'endroit où ils vivent.

Le muraliste espagnol Taquen a peint un château d'eau de 35 mètres de haut au bord de la Loire en France.

Il s'est inspiré du balbuzard pêcheur, des hérons cendrés et des sternes pierregarin qui vivent dans la région.

Images par Fabe Collage. My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Taquen.