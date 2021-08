L’art Déchirant De La Première Artiste De Rue d’Afghanistan, Shamsia Hassani

En Afghanistan, la peur et l'insécurité sont réelles alors que les talibans reprennent le contrôle du pays après 20 ans. La manière dont les femmes sont et seront traitées est particulièrement préoccupante, étant donné la brutalité à laquelle elles ont été confrontées pendant le dernier régime des talibans. Shamsia Hassani, qui est la première femme artiste de rue d'Afghanistan, canalise ses émotions à travers l'art et a publié une série d'images poignantes sur ses réseaux sociaux.

Hassani est née en tant que réfugiée en Iran en 1998, lorsque les talibans contrôlaient encore l'Afghanistan. Elle est retournée dans son pays d'origine en 2005, déterminée à changer les choses et espérant utiliser l'art pour couvrir les cicatrices de la guerre. Après avoir obtenu son diplôme en arts visuels à l'Université de Kaboul, elle est devenue membre de la faculté en tant que conférencière en beaux-arts et professeure de sculpture. En tant qu'artiste de rue, elle a fièrement osé amener son travail – qui porte principalement sur les femmes – dans l'espace public. Ce faisant, elle a été acclamée internationalement comme l'exemple d'une nouvelle génération de femmes afghanes pionnières.

Dans une interview en 2013, elle a évoqué son choix de mettre les femmes au premier plan de son art. “Dans le passé, les femmes étaient retirées de la société et ils voulaient que les femmes restent uniquement à la maison, comme pour les oublier. Maintenant, je veux utiliser mon art pour rappeler aux gens l’existence des femmes”, a-t-elle expliqué. “J'ai changé mes images pour montrer la force des femmes, la joie des femmes. Dans mes œuvres, il y a beaucoup de mouvement. Je veux montrer que les femmes sont revenues dans la société afghane avec une nouvelle forme plus forte. Ce n'est pas la femme qui reste à la maison. C'est une femme nouvelle. Une femme pleine d'énergie, qui a envie de recommencer. Vous voyez que dans mes œuvres, je veux changer la forme des femmes. Je les peins plus grandes que nature. Je veux que les gens les regardent différemment.”

Maintenant, avec les femmes à nouveau dans une position précaire, la couleur semble s'estomper des dernières œuvres de Hassani. Avec des titres comme Death to Darkness et Nightmare, il n'y a aucun doute sur ce qu'elle ressent. Dans ses pièces, les talibans sont plongés dans l'obscurité, surplombant la scène comme des figures menaçantes. Les femmes de ses tableaux sont vêtues de bleu, avec un foulard ou une burqa. Sur deux de ses dernières œuvres, on peut voir un pot noir avec un pissenlit. Des nuages de pissenlit s'envolent, symbolisant peut-être un souhait qui s’envole, hors de portée.

Alors que le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré lors d'une récente apparition publique que les femmes seraient respectées sous leur régime, aucune précision n'a été donnée. À l'heure actuelle, selon Associated Press, on dit aux femmes de retourner à l'école et au travail, bien que certains rapports contredisent ces déclarations. De nombreuses femmes, peu importe ce que les talibans disent publiquement, craignent pour leur avenir et étant donné le comportement passé des talibans, elles ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Un groupe de femmes de Kaboul est descendu dans la rue pour protester, exigeant qu'elles ne soient pas “effacées” de la vie publique.

En attendant, Hassani continue de produire de nouvelles œuvres, depuis son studio à Kaboul. Ce faisant, elle s'assure que sa voix et celle des femmes afghanes continueront d'être entendues. Si vous souhaitez aider les femmes en Afghanistan, il existe plusieurs organisations à considérer, notamment Women for Afghan Women et Flyaway: Emergency Afghan Rescue Mission. Cette mission collecte des dons pour effectuer des vols de secours d'urgence pour quitter le pays.

La première femme artiste de rue d'Afghanistan, Shamsia Hassani, a publié sa réponse déchirante à l'arrivée au pouvoir des talibans.

Intitulée Nightmare, une œuvre montre les talibans sous la forme de silhouettes sombres émergeant de l'ombre.

Hassani, une réfugiée afghane qui est retournée dans son pays d'origine en 2005, continue de publier des œuvres d'art exprimant ses craintes via ses réseaux sociaux.

Shamsia Hassani : Site Web | Instagram

Toutes les images via Shamsia Hassani.

Articles Similaires :

Ces Photos Révèlent la Vie en Afghanistan dans les Années 1960, Avant les Talibans

Ces Photos Expressives Capturent une Vue Alternative et Inédite de l’Iran

Ces Portraits Puissants de Survivants d’Accident de Voiture Visent à Sensibiliser les Gens au Port de la Ceinture de Sécurité