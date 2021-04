Cet Homme a Passé 6 Mois à Photographier les Peuples Autochtones de Sibérie

Ces 9 dernières années, le photographe Alexander Khimushin a voyagé autour du monde, visitant 84 pays différents. Il y a trois ans, inspiré par l'idée de documenter des cultures isolées et en passe de disparaître à cause de la mondialisation, il a commencé son projet The World in Faces (“Le Monde en Visages” en français). A la recherche de groupes ethniques minoritaires autour du monde, Khimushin capture d'incroyables portraits honorant et immortalisant leurs cultures.

Ces 6 derniers mois en particulier, Khimushin s'est immergé dans les paysages sibériens, traversant 24000 km seul au volant d'un SUV pour trouver et photographier les peuples de cette terre glacée. Du Lake Baikal aux côtes de la mer du Japon, il a rendu visite à une variété de tribus, dont la population n'est souvent composée que de quelques douzaines de personnes.

La Russie reconnaît 40 peuples autochtones différents vivant en Sibérie, allant des Evenks, dont la population s'étend sur des milliers de kilomètres, aux Oudihés presque disparus. Khimushin note que la plupart des estimations de populations officielles sont fausses, avec une tendance à la hausse par rapport à la réalité. Faisant face à des températures difficiles et des populations décroissantes, le photographe Australien capture la fierté de ces peuples envers leurs cultures uniques.

Le projet The World in Faces, Siberia est une continuité de la mission entreprise par le photographe Alexander Khimushin, qui documente les cultures isolées autour du monde.

Ce sont 40 peuples indigènes différents qui vivent en Sibérie, tous avec des populations de moins de 50.000 habitants et la plupart comptant seulement quelques douzaines d'habitants.

Le photographe australien a traversé la Sibérie seul, en SUV sur 24 000 kilomètres pour rendre visite à ces peuples autochtones.

Alexander Khimushin – The World in Faces: Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Alexander Khimushin.