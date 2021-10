L’acteur Qui A Joué Colin Creevey Dans Le Film « Harry Potter » Est Devenu Photographe Professionnel

Si vous êtes un fan de la franchise Harry Potter, vous connaissez probablement le personnage Colin Creevey. Fasciné par Harry, Creevey est connu pour avoir toujours un appareil photo à la main. Il s’avère que la vie imite l’art; l’acteur moldu, Hugh Mitchell, qui a joué Creevey dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets, est devenu photographe professionnel.

Le photographe basé au Royaume-Uni capture des portraits, des paysages et “beaucoup de choses entre les deux.” Mais ce sont ses paysages et ses clichés de la nature qui sont les plus fascinants. Mitchell capture un environnement désolé où un seul élément est souvent mis en évidence, qu’il s’agisse d’une jeune plante qui pousse au milieu d’un paysage forestier sombre ou d’une clôture brisée surplombant un étang brumeux. Les images qui en résultent sont calmes et contemplatives.

C’est une heureuse coïncidence que Mitchell ait joué un personnage féru de photographie. “J’ai toujours aimé la photographie, alors je ne pense pas avoir eu besoin du cinéma pour me lancer dans ce que je fais maintenant”, dit-il à My Modern Met, “mais il est certainement utile d'avoir une expérience de l’autre côté de l’objectif, car je fais beaucoup de portraits d'acteurs”.

C’est un amour du plein air qui a vraiment encouragé Mitchell à poursuivre la photographie plus sérieusement, l’élargissement de son portfolio pour inclure les mariages, et des images frappantes de la nature. “Cela peut paraître fou, mais l’une de mes photos préférées est celle d’une libellule à quatre tâches”, dit-il. “En tant que photographe, vous recherchez souvent des moments où les étoiles s’alignent, et ce cliché en faisait partie. C’est très différent de ce que je photographie habituellement, et c’est toujours amusant d’essayer quelque chose de nouveau.” L’image de la libellule a été présélectionnée pour Wex Mondays, un concours organisé par Wex Photo and Video.

Faites défiler pour découvrir davantage de photos de la nature par Hugh Mitchell. Pour suivre ses prochains projets, suivez-le sur Instagram.

Hugh Mitchell a joué le personnage de Colin Creevey dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets.

View this post on Instagram A post shared by Velhocast (@velhocast)

Creevey était un féru de photographie, et c’est une heureuse coïncidence que Mitchell soit devenu photographe professionnel.

Il prend des photos saisissantes de paysages et de la nature.

Hugh Mitchell : Site Web | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission d'utiliser les photos de Hugh Mitchell.

Articles Similaires :

Cette Photographe Vend Un NFT De Sa Photo Volée Pour 300 000$, Avant De Libérer Ses Droits

Les EPSON International Pano Awards 2021 Célèbrent La Créativité De La Photographie Panoramique

Les Talentueux Gagnants Des Drone Photo Awards 2021 Célèbrent Le Monde Vu D’en Haut