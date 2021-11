Dans le but d'exprimer la “magie de tous les êtres vivants”, l'artiste anglaise Louise Durham crée de hautes sculptures terrestres faites de bois récupéré et de vitraux vibrants. L'artiste est basée dans la ville côtière de Shoreham-by-Sea, où elle expose souvent ses créations finies pour que les gens puissent en profiter.

Durham découpe à la main et insère des morceaux de verre colorés dans des dalles de bois, disposées en formations arc-en-ciel. “Une fois que j'ai posé tout le spectre du verre sur ma table, j'ai l'impression qu'il y a une vibration de guérison là-dedans, cela me fait me sentir mieux d'une manière ou d'une autre”, a déclaré Durham à My Modern Met. “J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui ne s'étonne pas de la beauté d'un arc-en-ciel dans le ciel, c'est quelque chose d'universel.” Elle fusionne les deux matériaux en utilisant les techniques traditionnelles du vitrail, notamment la fusion et l'affaissement.

Les totems de Durham comportent des symboles de verre simples, notamment des cœurs, des étoiles, des gouttes de pluie et des feuilles, qui ajoutent un charme nostalgique à son travail, permettant au spectateur de se remémorer son enfance. “Je suppose que lorsque nous utilisons ce genre de formes, nous communiquons directement quelque chose sur ce que nous semblons tous comprendre de manière innée, notre connexion les uns aux autres, notre connexion à la nature, à nous-mêmes, à l'univers et au-delà.”

En plus d'utiliser des motifs universels, Durham explore la nature de l'humanité en embrassant les imperfections de son travail. “Je ne suis pas votre artiste de vitrail habituelle”, dit-elle, “C'est une forme d'art exacte qui est vraiment pour les perfectionnistes.” Elle ajoute : “Je suis le contraire, je suis une imperfectionniste, et je pense que cela fait partie de mon œuvre.”

Pour Durham, la relation entre la lumière et le verre est souvent plus belle que la sculpture elle-même. Lorsque la lumière du soleil frappe ses formes de verre parfaitement imparfaites, la pièce s'illumine de teintes vibrantes et projette des ombres colorées. “Peut-être que la verrerie n'est pas aussi impeccable que celle d'une fenêtre d'église, mais lorsque la lumière brille à travers, la ligne bancale n'est plus un problème, les couleurs s'animent et nous pouvons apprécier ce qui est vu”, dit-elle . “C'est ce que je ressens pour nous, les êtres imparfaits, en fin de compte, nous avons tous les mêmes blessures et les mêmes insécurités, c'est juste si nous avons la possibilité de laisser briller notre lumière de toute façon.” L'artiste ajoute : “Le verre m'offre ce moment de transformation magique.”

Découvrez ci-dessous quelques-unes des sculptures en vitrail et en bois de Durham et plus sur son site Web.

L'artiste anglaise Louise Durham crée de hautes sculptures terrestres en bois de plage récupéré et en vitrail coloré.

Lorsque la lumière du soleil frappe les formes irrégulières du verre, la pièce s'illumine dans des teintes vibrantes et projette des ombres prismatiques.

Louise Durham : Site Web | Facebook | Instagram | Pinterest

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Louise Durham.

Articles Similaires :

Cette Artiste Suscite De La Joie Avec Ses Vitraux Psychédéliques Inspirés De Formes Organiques

Ces Pièces en Verre et Résine Capturent Parfaitement la Beauté Tranquille des Vagues de l’Océan

Ces Services à Thé en Verre Peints à la Main Ressemblent à des Vitraux aux Couleurs Éclatantes