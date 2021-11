Ces Incroyables Insectes En Bambou Sont Si Réalistes Qu’ils Semblent Sur Le Point De S’envoler

Les insectes sont peut-être petits, mais ils représentent 80 % des espèces mondiales. Il existe environ 900 types différents d'insectes vivants que nous connaissons, ce qui en fait le groupe d'organismes le plus diversifié au monde. Pour célébrer ces petites créatures rampantes, l'artiste japonais Noriyuki Saitoh sculpte des insectes en bambou incroyablement détaillés qui semblent sur le point de s'envoler.

Saitoh capture la diversité des insectes à travers son incroyable artisanat. Le bambou a une fibre très résistante, mais il peut également être courbé dans toutes sortes d'angles sans se casser. Ces qualités en font le matériau idéal pour la fabrication de bibittes complexes qui offrent un large éventail de formes et de textures. Des libellules et des papillons aux coléoptères et aux araignées, Saitoh capture le caractère de chaque insecte à une échelle de 1:1.

Les antennes, les thorax et les pattes délicates sont méticuleusement sculptés dans du bambou, révélant la patience et le souci du détail de Saitoh. Pour les insectes qui ont des ailes, l'artiste crée d'abord des cadres complexes en forme de squelette en bambou, puis ajoute du papier kraft translucide sur le dessus. Les résultats ressemblent à de véritables ailes d'insectes qui scintillent à la lumière.

Bien que chaque insecte en bambou semble incroyablement réaliste, Saitoh souligne qu'il n'a pas pour objectif de faire des copies exactes de ses petits sujets. L'artiste a déclaré à My Modern Met : “Comme nous ne fabriquons pas de spécimens ou de répliques, nous donnons la priorité à l'impression, aux caractéristiques et à la sensation d'apparence plutôt que de mesurer rigoureusement les dimensions et de créer des proportions avec précision.” Au lieu de cela, Saitoh permet à l'œil humain de combler les lacunes où des détails pourraient manquer. Il explique : “J'ai l'impression que la réalité de l'œuvre se crée en éclaircissant les éléments et en laissant place à l'imagination.”

Découvrez les incroyables insectes en bambou de Saitoh ci-dessous et découvrez-en plus sur sa collection sur son site Web.

L'artiste japonais Noriyuki Saitoh sculpte des insectes en bambou incroyablement détaillés qui ressemblent à de vraies bibittes.

Chaque insecte détaillé est méticuleusement conçu à l'échelle 1:1.

Regardez comment l'artiste fabrique l'un de ses incroyables insectes en bambou.

