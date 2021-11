Ces Sculptures Anatomiques En Cristaux Explorent Les Thèmes De L’amour Et De La Perte

Si vous pouviez donner au deuil une forme physique, que choisiriez-vous ? C’est l’une des questions auxquelles Debra Baxter tente de répondre dans son exposition solo, Love Tears. L’artiste bijoutière fusionne géodes, métal, bois et verre dans des sculptures surréalistes qui explorent des émotions humaines complexes, telles que l’amour et la perte.

Baxter a commencé à créer ces œuvres pour commémorer un ami décédé. Cette période de deuil l'a poussée à réfléchir à la manière dont nous commémorons des choses essentiellement éphémères. “Il y a inévitablement de la douleur dans toutes les formes d’amour”, explique Baxter. “Je suis fascinée par la façon dont nous décorons ce deuil et ce chagrin, et je voulais voir jusqu’où je pouvais aller en équilibrant la démonstration de la perte, souvent immédiate, et mon utilisation de matériaux permanents. C’est une question de perte et d’héritage.”

Alors que certaines de ces pièces prennent une forme figurative, comme une paire de poumons ou un cœur, d’autres sont des représentations abstraites des sentiments. Love Hard, par exemple, présente un cœur humain en verre soufflé reposant sur un piédestal de quartz blanc. Ces deux matériaux sont non seulement connus pour leur longévité, mais aussi pour leur fragilité. Ainsi, en transformant ces médiums délicats en une partie de l’anatomie humaine, Baxter met en lumière la vulnérabilité de nos propres cœurs. De même, Golden Heart (Almost) est une représentation en bronze et en cristal du cœur qui souligne la beauté des émotions profondes et souvent douloureuses.

Vous pouvez admirer l’art de Baxter en personne à la galerie form & concept à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, jusqu’au 15 janvier 2022. Tenez-vous au courant de ses derniers projets en suivant l’artiste sur Instagram.

L’artiste et créatrice de bijoux Debra Baxter crée des sculptures étonnantes à l’aide d’une combinaison de roches, de métal et de verre.

Son exposition, Love Tears, est maintenant présentée à la galerie form & concept de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, jusqu’au 15 janvier 2022.

