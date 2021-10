Une Sculpture Incroyable Montre Des Personnages Entrelacés Essayant De Maintenir Un Pont

Philadelphie est connue pour son art public, et une autre pièce incroyable est venue honorer la ville. ContraFuerte est une nouvelle sculpture qui a été installée dans le centre-ville par l'artiste local Miguel Antonio Horn. Créée pour le célèbre programme Percent for Art de la ville, elle montre une masse enchevêtrée d'humains accrochés et tenant un petit pont qui relie deux bâtiments. Les huit personnages sont incroyablement dynamiques et la sculpture est rapidement devenue virale.

Horn, qui est d'origine colombienne et vénézuélienne, a été époustouflé par la réaction. Bien que Horn et les investisseurs du projet prévoyaient de dévoiler la sculpture à la presse fin septembre, une publication sur un blog local en août a fait circuler les images partout sur le web. Ce fut une agréable surprise pour Horn, qui a créé de nombreuses œuvres d'art public à Philadelphie.

Chaque personnage est constitué de plaques d'aluminium découpées en formes topographiques. En regroupant les figures, Horn donne harmonie et équilibre à la sculpture sans ôter la tension dynamique. En tant que spectateur, on ne sait pas si ces personnages triompheront et maintiendront le pont à flot ou s'ils seront entraînés par son poids. Cette question éternelle est ce qui rend impossible de détourner le regard.

Au moment de décider comment aborder l'espace, Horn a voulu aborder certains des problèmes importants qui se produisent dans le monde aujourd'hui, tout en laissant l'œuvre ouverte à l'interprétation. “J'ai ressenti le besoin d'aborder ces batailles : la violence, la lutte, l'expérience que vivent les femmes, les personnes de couleur et les immigrants lorsqu'ils cherchent leur place dans notre société”, partage Horn. “La ruelle était l'endroit parfait pour ça; un message de résistance.”

L'artiste ajoute également : “ContraFuerte a des questions plus profondes qui se posent sur notre société et les choses auxquelles nous sommes confrontés de nos jours. Elle parle de la force des communautés, de trouver un équilibre, de se soutenir mutuellement, de féminisme, de malaise en disant un mot.”

La sculpture a été créée dans le cadre du programme Percent for Art, une initiative de plus de 60 ans à Philadelphie qui nécessite de nouvelles constructions ou des rénovations majeures pour allouer 1% de leur budget à l'art public spécifique au site. Pour en savoir plus sur le processus créatif de Horn, découvrez le compte Instagram spécial qu'il a créé pour partager des croquis et des maquettes. Si vous êtes à Philadelphie et que vous souhaitez voir la sculpture ContraFuerte par vous-même, vous pouvez la trouver dans le centre-ville sur Cuthbert Street entre les 12e et 13e Street.

Miguel Antonio Horn a créé une superbe sculpture publique à Philadelphie intitulée ContraFuerte.

Un compte Instagram spécial qu'il a créé montre son processus créatif dans la fabrication de la grande sculpture.

View this post on Instagram A post shared by ContraFuerte (@contrafuertephl)

View this post on Instagram A post shared by ContraFuerte (@contrafuertephl)

View this post on Instagram A post shared by ContraFuerte (@contrafuertephl)

View this post on Instagram A post shared by ContraFuerte (@contrafuertephl)

Miguel Antonio Horn : Site Web | Instagram

Toutes les images par Conrad Brenner. My Modern Met a obtenu la permission de présenter des photos de StreetsDept.