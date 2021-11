Cet Artiste Capture L’essence De Différents Animaux Dans Ses Sculptures En Métal Minimalistes

L'artiste basé à Séoul Lee Sangsoo prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être réaliste pour créer des œuvres d'art saisissantes. Au lieu de cela, il plie, tord et enroule magistralement des bandes de métal peint à la bombe pour capturer l'essence de différentes sortes d'animaux dans des sculptures minimalistes et abstraites.

Bien que le style de Sangsoo puisse être simple, son portfolio prouve l'étendue de son potentiel. Avec seulement quelques pièces de métal, il crée des chats siamois qui s'étirent, des flamants roses et des aras perchés, pour n'en nommer que quelques-uns. Le mouvement envoûtant du médium enroulé est à la fois efficace pour communiquer la forme de l'animal et fascinant à regarder.

“La peinture est dans un espace imaginaire, mais la sculpture est réelle”, explique Sangsoo à My Modern Met. “Vous pouvez voir, vous pouvez toucher et vous pouvez sentir l'air. Il existe comme les êtres humains existent. Puisque nous vivons dans un espace en trois dimensions, il est attrayant de faire de l'art en trois dimensions.” Ces formes sobres sont non seulement élégantes dans leur simplicité mais aussi extrêmement ludiques. Chacune semble incarner la personnalité de l'animal, ainsi que sa forme.

Vous pouvez voir une partie de l'art de Lee en personne à Kiaf SEOUL et vous tenir au courant de ses dernières sculptures en suivant l'artiste sur Instagram.

L'artiste coréen Lee Sangsoo crée des sculptures en métal étonnamment minimalistes qui capturent les formes singulière de différents animaux.

Lee Sangsoo : Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Lee Sangsoo.

