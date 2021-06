Cet Artiste Transforme des Longueurs de Tulle en Visages Méditatifs

Depuis qu’il a commencé à expérimenter avec le tulle il y a une dizaine d'années, l’artiste multidisciplinaire Benjamin Shine s'est fait connaître pour son travail avec ce médium non conventionnel. Il utilise le matériau de maillage polyvalent pour façonner des œuvres saisissantes qui vont des œuvres abstraites sur toile aux sculptures méticuleusement réalisées et aux installations éthérées. Dans sa série en cours intitulée Flow, l’artiste dépeint des visages anonymes et abstraits dont les traits délicats sont formés d'amas de tulle fin, et semblent flotter dans l’air comme de la fumée.

« Dans ces œuvres, une seule longueur de tulle est manipulée pour représenter littéralement et métaphoriquement la pleine conscience, la méditation et l'idée de trouver la clarté hors du chaos », raconte Shine à My Modern Met. « L’intention et le but de ces œuvres, ainsi que de mes sculptures et de mes installations beaucoup plus grandes, est de provoquer un ralentissement; une concentration apaisante dans laquelle s’absorber. De même, pour moi, il y a un aspect très méditatif dans la réalisation de ces œuvres. »

Bien au-delà de leur apparence aérienne, ces pièces saisissantes incarnent également une variété d’idées conceptuelles qui s’expriment dans leurs qualités figuratives. Les yeux fermés et les visages tournés, ces visages inconnus semblent immergés dans leurs propres sphères de solitude. À la fois, ils sont très éloignés du monde du spectateur, mais ils ont encore de la place pour observer et participer à ces moments intimes.

« Je m’intéresse particulièrement aux idées d’impermanence et à la relation entre le superficiel et le spirituel », explique l’artiste. « L’inspiration réside davantage dans l’intérêt ou le concept général, dont je fais un certain nombre de types de travaux différents. Ces concepts tournent autour des expressions spirituelles : la forme et l’absence de forme, le flux et le mouvement de l’énergie et le mystère et la relation entre le visible et l’invisible. Cela a été une source d’inspiration de longue date et apparemment intrinsèque pour moi, quelque chose que je suis obligé d’explorer de diverses façons. En ce sens, les images ou les formes mêmes qui deviennent la base des œuvres, qu’il s’agisse de visages humains ou d’objets reconnaissables, ne sont essentiellement que des outils pour transmettre ces concepts. »

Benjamin Shine s'apprête à dévoiler sa première série d'impressions en édition limitée de la série Flow ce mois-ci. Pour commander votre exemplaire ou pour découvrir davantage d'œuvres de l'artiste, rendez–vous sur son site web ou suivez-le sur Instagram.

L’artiste multidisciplinaire Benjamin Shine façonne des portraits anonymes et abstraits à partir de pans de tulle.

Leurs traits délicats se forment lorsqu’il manipule des amas de cette matière fine.

Chacune des pièces de Shine “représente littéralement et métaphoriquement la pleine conscience, la méditation, et l'idée de trouver la clarté hors du chaos.”

