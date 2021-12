De Superbes Peintures À L’huile Capturent Les Ombres Complexes Créées Par Des Éventails

Les éventails ont une longue et fascinante histoire en tant qu'outils et œuvres d'art. L'artiste australienne Sarah Park explore leur fonction et leur beauté dans sa série de peintures à l'huile en cours. Chaque toile présente une figure humaine réaliste tenant un éventail ouvert, créant un motif complexe dans les ombres qui recouvrent leur peau.

Park a étudié les beaux-arts à l'UNSW COFA à Sydney, où elle a obtenu un Master en art et un Masters de recherche en beaux-arts. Pendant qu'elle étudiait, elle a remporté des prix en peinture, en dessin et en photographie. Sa fascination pour la relation entre la lumière et l'ombre l'a inspirée à créer une série de peintures dans lesquelles des personnages anonymes posent avec des éventails.

Ces œuvres très réalistes se concentrent sur les mains du sujet, qui ouvrent un éventail pour bloquer la lumière. “Je vise à susciter la curiosité derrière mes sujets, grâce à l'utilisation de scènes soigneusement composées qui capturent le jeu complexe de la lumière et des ombres”, a déclaré Park à My Modern Met. Ses compositions simples améliorent les effets magiques de la lumière tachetée sur l'espace et la figure humaine. “Je veux encourager le public à voir la beauté, à prendre plaisir aux détails qui pourraient autrement passer inaperçus, et à chérir et apprécier les moments de détentes.”

Vous pouvez acheter des œuvres d'art et des impressions originales via Bluethumb et vous tenir au courant des derniers projets de Park en la suivant sur Instagram.

L'artiste australienne Sarah Park crée des peintures à l'huile exquises de personnes tenant des éventails délicats.

Ses toiles capturent les ombres complexes créées par les détails de l'éventail.

Sarah Park : Site Web | Bluethumb | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Sarah Park.

Articles Similaires :

Ce Dessin Au Pastel D’une Scène Idyllique Ressemble À Une Peinture Victorienne

Ces Peintures À L’huile Élégantes Capturent La Beauté Éthérée Des Fleurs Pastel

L’artiste Dylan Eakin Estompe La Ligne Entre Dessin Et Photographie