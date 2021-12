La Peinture De Kehinde Wiley Représentant Un Jeune Homme Noir Rend Hommage Aux Techniques Classiques Et Remet En Question Les Valeurs Culturelles

Pendant des décennies, L'Enfant bleu par Thomas Gainsborough a marqué les traditions européennes du portrait. Il dépeint un jeune garçon dans son adolescence vêtu d'une tenue azur luxueuse et portant un bonnet à plumes dans une main. La peinture emblématique est exposée au Huntington à Saint-Marin, en Californie, depuis que Henry et Arabella Huntington ont acquis la pièce dans les années 1920. Pour célébrer le 100e anniversaire de l'achat de ce tableau par la succession Huntington, le musée a chargé l'artiste américain Kehinde Wiley, qui a créé le portrait présidentiel du président Barack Obama en 2017, de réaliser une version contemporaine de ce portrait qui se connecte avec le public d'aujourd'hui.

La pièce, intitulée A Portrait of a Young Gentleman, présente un jeune homme noir d'un âge comparable à L'Enfant bleu en streetwear moderne, comprenant un t-shirt tie-dye orange et noir, un short bleu et des baskets noires. Il porte une casquette de baseball dans une main et se tient dans une position légèrement contrapposto avec l'autre main posée sur sa hanche, tout comme son homologue du XVIIIe siècle. Ces similitudes intentionnelles rendent hommage aux techniques classiques tout en réimaginant l'art d'Europe occidentale pour être plus inclusif. “J'ai adoré les galeries de The Huntington; les peintures de Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough et John Constable étaient parmi mes préférées”, dit Wiley. “J'ai été captivé par leurs images, leur spectacle à l'état pur et, bien sûr, leur beauté.”

“Comme je me sentais un peu éloigné de l'imagerie – personnellement et culturellement – j'ai adopté une approche scientifique et j'ai eu une fascination esthétique pour ces peintures. Cette distance m'a donné une liberté éloignée. Plus tard, j'ai commencé à réfléchir aux problèmes de désir, d'objectivation et de fantaisie. dans le portrait et, bien sûr, le colonialisme.”

A Portrait of a Young Gentleman a été installé à l'autre bout de la salle de L'Enfant bleu, incitant les visiteurs à comparer le passé avec le présent. “En ajoutant une œuvre de Kehinde Wiley à notre collection et en l'exposant dans notre galerie d'art historique la plus prisée, nous examinons notre histoire commune et commençons à préparer notre avenir”, ajoute Christina Nielsen, directrice de Hannah et Russel Kully de le musée d'art au Huntington.

A Portrait of a Young Gentleman sera exposé à la Thornton Portrait Gallery du Huntington Museum jusqu'au 3 janvier 2022. De plus, L'Enfant bleu se rendra au Royaume-Uni en janvier 2022 pour une exposition à la National Gallery de Londres — 100 ans après son déménagement en Californie.

A Portrait of a Young Gentleman par Kehinde Wiley a été installé au Huntington, près du tableau du XVIIIe siècle de Thomas Gainsborough, L'Enfant bleu.

Cette peinture de portrait contemporaine rend hommage aux techniques classiques, tout en remettant en question les valeurs du passé.

Il sera exposé au Huntington jusqu'au 3 janvier 2022.

Apprenez-en plus sur A Portrait of a Young Gentleman de Wiley en regardant cette vidéo :

