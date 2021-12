Des champs herbeux aux nuages turbulents, les paysages sont constitués de nombreuses textures. L'artiste canado-britannique Georgia Hart illustre la beauté superposée de l'horizon dans ses saisissantes peintures à l'huile empâtées. Elle utilise exclusivement des couteaux à palette pour créer les nombreuses formes sur papier.

“Les pics de peinture épais incorporent une autre couche dans mon travail, contrastant avec le papier à l'huile délicat et immaculé qui encadre délibérément des scènes audacieuses et souvent accidentées”, explique-t-elle à My Modern Met. “Ces qualités 3D permettent à l'œuvre d'être plus qu'une peinture de paysage : elle vise à évoquer une émotion intense tout en servant de fenêtre sur un endroit à la fois familier et distant.”

Les liens de Hart avec le Canada et l'Angleterre sont évidents dans son sujet, car elle dépeint souvent les sommets des montagnes du Canada ainsi que les plages immaculées de Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre. Chaque pièce semble capturer un moment distinct dans le temps, dans lequel les nuages ​​se précipitent dans le ciel et la lumière frappe le paysage ci-dessous d'une manière spécifique. “J'utilise la peinture comme un moyen d'explorer le changement dans les paysages : en considérant comment la perspective, la météo et les saisons peuvent créer une humeur incontrôlable et fugace. Les couteaux à palette ajoutent une touche expressive à mon travail de représentation.”

Vous pouvez acheter des œuvres originales via le site Web de Hart et vous tenir au courant de ses dernières créations en suivant l'artiste sur Instagram.

L'artiste canado-britannique Georgia Hart crée des peintures de paysages texturés saisissantes à l'aide d'un couteau à palette.

Les œuvres expressives sont souvent peintes sur papier à l'huile.

Georgia Hart : Site Web | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Georgia Hart.

Articles Similaires :

De Superbes Peintures À L’huile Capturent Les Ombres Complexes Créées Par Des Éventails

Ce Dessin Au Pastel D’une Scène Idyllique Ressemble À Une Peinture Victorienne

Cette Artiste Crée Des Peintures Marines Réalistes Malgré Sa Phobie De L’océan