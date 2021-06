La Grotte de Lascaux : Un Site Historique aux Quatre Vents

Amateurs de trouvailles archéologiques fortuites, cet article est pour vous. En Septembre 1940, alors que la Seconde Guerre Mondiale ravage le pays, Marcel Ravidat, un adolescent français fait une découverte archéologique exceptionnelle sur les terres de Montignac, en Dordogne : Lascaux, une grotte ornée du Paléolithique supérieur, qui sera classée monument historique la même année. Surnommée le “Versailles de la Préhistoire” ou encore la “Chapelle Sixtine de l'Art Pariétal”, la grotte renferme environ 1900 peintures et gravures, dont les recherches les plus récentes affirment qu'elle ont entre 21 000 à 21 500 ans. Elle est composée d'un ensemble de galeries, aux noms rappelant les appellations de l'architecture religieuse, tels que la salle des Taureaux, le Diverticule axial, le Passage, la Nef ou l'Abside. En effet, c'est un prêtre et préhistorien qui sera le premier à visiter la grotte en tant que spécialiste après sa découverte : l'abbé Breuil.

En 1979, la grotte de Lascaux est inscrite par l'Unesco au Patrimoine Mondial de l'humanité.

Peut-on visiter la grotte de Lascaux aujourd'hui ?

Lascaux I : la grotte originale

Ouverte au public pendant de nombreuses années, Lascaux bat des records de fréquentation au début des années 60, avec jusqu'à 1800 visiteurs par jour. Ce succès a un coût pour la préservation du site : Les aménagements réalisés pour faciliter l'accès du public ont endommagé les sols, des objets trouvés dans la grotte sont perdus ou dérobés, le gaz carbonique issu de la respiration humaine commence à dégrader les peintures préhistoriques, une “maladie verte”, due au développement d'une colonie d'algues ne cesse de s'étendre à travers la grotte. Le gouvernement est sous le feu des critiques venant des associations de conservation, qui accusent le gouvernement de ne pas être capable de préserver la grotte. En mars 1963, André Malraux, Ministre des Affaires Culturelles prend la décision de fermer le site.

Aujourd’hui la grotte originale de Lascaux est toujours fermée et la présence humaine est extrêmement limitée et planifiée avec soin en fonction des conditions climatiques susceptibles d'impacter les lieux : seuls les spécialistes ont encore le droit d'y pénétrer. La grotte est désormais stable, et son étude progresse, les équipes mesurant les variations de température, le taux de CO2 et l'hygrométrie en continu. Même le président François Hollande s'y est vu refuser l'accès en 2016.

La grotte de Lascaux est fermée au public. Heureusement, trois projets de reproduction ont été créés pour permettre au public de découvrir ce chef-d'œuvre d'art rupestre.

Lascaux II : la copie conforme

Située à Montignac à quelques mètres de la grotte originale dont on peut apercevoir l'entrée lors de la visite, Lascaux II est la 1ère réplique de Lascaux, initiée en 1970 et inaugurée en 1983. C'est une réplique exacte des deux galeries les plus spectaculaires de Lascaux : la salle des Taureaux et du Diverticule Axial, représentant 90% des peintures de la célèbre grotte. L'artiste-peintre Monique Peytral et son équipe d'artistes ont passé onze années à reproduire ces œuvres pariétales, en utilisant des méthodes de la préhistoire.

La visite de Lascaux II offre une expérience proche de l’originale. Tout comme les quatre adolescents en 1940, les visiteurs y pénètrent en petits groupes, éclairés au flambeau, révélant les parois et les pigments. Tout a été pensé pour recréer la sacralité de la grotte au moment de sa découverte.

Lascaux III : L’exposition itinérante

Lascaux III est une reproduction nomade, qui depuis 2012 a permis de partager les connaissances de Lascaux à travers le monde. Une partie de la grotte a été recréée autour d’un ensemble de cinq répliques exactes. Les coques des fac-similés, de faible poids (moins de 10 kg/m2), sont constituées de panneaux démontables dont les jointures sont invisibles, et qui ont été conçues pour être aisément transportées. Cette exposition montre Lascaux dans toute sa complexité (anthropologique, ethnologique et esthétique) et fait appel à la technologie numérique (films en 3D, écrans interactifs) pour rendre la visite de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal plus accessible au monde entier. À ce jour, Lascaux III a été présentée à Chicago, Houston, Montréal, Bruxelles, Paris, Genève, Shangai, Tagajo au Japon, Gwangmyeong près de Séoul, et Johannesbourg.

Lascaux IV : le musée

Lascaux IV, ou encore le Centre international de l’art pariétal, a ouvert ses portes au public en 2016. C'est la seule reproduction complète de la grotte, et elle rend fidèlement compte de l’authentique grotte de Lascaux : les fresques peintes et gravées, l’atmosphère fraiche et sombre, le taux d’humidité et l’acoustique particulière des galeries. Comme de coutume avec les projets Lascaux, les peintures et gravures sont reproduits selon les techniques de l'art de la pariétal.

Plus qu’une reproduction, c’est une expérience ludique et interactive. Tout comme Lascaux III, Lascaux IV utilise les dernières technologies muséographiques et scénographiques : réalité augmentée, 3D, stations interactives et mur d’images immersif.

