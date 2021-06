Le Ghana Plante 5 Millions d’Arbres Dans une Campagne de Reforestation : le Ghana Vert

Les arbres sont porteurs de vie. La déforestation met notre planète en danger, tandis que la reforestation peut aider à réparer les écosystèmes et à lutter contre les émissions de dioxyde de carbone. Le Ghana fait de grands progrès pour lutter contre la déforestation qui, comme dans d'autres régions du monde, a considérablement réduit les zones boisées du pays au cours du siècle dernier. Le 11 juin 2021 a été célébré en tant que premier Ghana Vert, une nouvelle fête annuelle au cours de laquelle le gouvernement fournit des millions de graines aux citoyens pour planter des arbres.

Le Ghana Vert est né de la nécessité de lutter contre la déforestation. Les forêts du pays sont passées de 8,2 millions d'hectares en 1900 à 1,6 million d'hectares aujourd'hui. Le reboisement a pris du retard par rapport au défrichement illégal et à la perte générale d'arbres. Le Ghana Vert marque le début d'un nouvel effort de reboisement qui sera répété chaque année dans le but de maintenir l'implication de la communauté dans la culture des jeunes plants nouvellement plantés. Au début de la journée, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé : “Nous n'avons pas demain ou après-demain pour le faire. Nous devons agir maintenant.”

La Commission forestière du gouvernement a envoyé six millions de plants d'arbres dans des écoles, des résidences et d'autres zones stratégiques. L'objectif était de planter au moins cinq millions de ces bébés arbres. A midi le 11 juin, 2,7 millions avaient déjà été plantés. La Commission des forêts a encouragé les citoyens à photographier et à partager sur les réseaux sociaux les semis nouvellement plantés pour sensibiliser et être fiers du projet.

Le caractère collectif de la journée est important. “Donc, le projet Ghana Vert a un caractère national et vise à éveiller la conscience nationale pour que chacun plante un arbre dans son jardin, dans les espaces ouverts, dans l'enceinte de l'école, à 100 mètres d'une route, entre autres, et devrait être un effort collectif. par tous”, a déclaré M. Samuel Abu Jinapor, le ministre du secteur. La journée fait partie d'un plus grand projet Ghana Vert visant à lutter contre le changement climatique. Le gouvernement ghanéen espère augmenter le nombre d'arbres plantés chaque année pour atteindre 100 millions en 2024. Les arbres seront surveillés pour observer le progrès pendant que le Ghana continue de revitaliser ses forêts.

U.S. Ambassador to Ghana Stephanie S. Sullivan commemorated #GreenGhanaDay by planting a Lignum Vitae tree on the U.S. Embassy grounds. The chosen tree is commonly referred to as the “tree of life” due to its traditional medicinal use. #LetsGoPlanting pic.twitter.com/cjcvttWpFT

— U.S. Embassy Ghana (@USEmbassyGhana) June 11, 2021