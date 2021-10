Ce Rare Tableau De Frida Kahlo Devrait Être Vendu Pour 30 Millions De Dollars, Battant Plusieurs Records De Vente Aux Enchères

L'artiste mexicaine Frida Kahlo a laissé derrière elle une grande collection de tableaux profondément personnels qui ont exploré différents aspects de sa vie et de son héritage. Sous-estimée de son vivant, elle est devenue l’une des femmes peintres les plus emblématiques, dont le nom et l'art sont connus dans le monde entier. Aujourd'hui, des décennies après sa mort, l'un de ses autoportraits devrait battre plusieurs records lors d'une prochaine vente aux enchères chez Sotheby's cet automne.

La pièce frappante, Diego y yo (Diego et moi), représente une Frida Kahlo en pleurs avec le visage de son mari et artiste Diego Rivera au centre de son front. Le tableau devrait se vendre pour au moins 30 millions de dollars en novembre lors d'une vente d’art moderne à New York, dépassant le tableau à 8 millions de dollars de Kahlo vendu en 2016, ce qui en fera le tableau de Frida Kahlo le plus cher jamais vendu.

Cependant, ce n'est pas le seul record en jeu dans la vente. Si Diego y yo se vend bien, il dépassera le tableau The Rivals de Diego Rivera à 9,76 millions de dollars et deviendra l'œuvre la plus précieuse réalisée par un.e artiste latino-américain.e. Il gagnera également une place parmi les peintures les plus chères jamais réalisées par une artiste féminine.

“Un tableau de Kahlo de cette qualité et de cette excellence est une rareté aux enchères. Quand je regarde ce tableau, l'expression ‘abre los ojos’(ouvrez les yeux en français), me vient immédiatement à l'esprit “, déclare Julian Dawes, Sotheby's co-responsable de l'art impressionniste et moderne à New York. “Au sens littéral, cela fait référence au regard pénétrant de Kahlo en tant que modèle du portrait (et au double portrait de Rivera), mais je pense que cela symbolise également le moment incroyable que cette peinture inaugurera sûrement pour Kahlo, quand la vente ouvre les yeux sur Kahlo d'une nouvelle manière et sécurise sa place dans l'échelon des enchères auquel elle appartient.”

Le tableau sera exposé le 7 octobre à Hong Kong; suivi de Londres; et, enfin, New York; où se tiendra sa vente aux enchères en novembre 2021.

L'autoportrait de Frida Kahlo Diego y yo (Diego et moi) sera mis aux enchères chez Sotheby's cet automne et devrait se vendre pour au moins 30 millions de dollars.

Ce serait le prix le plus élevé de toutes les peintures précédentes de Frida Kahlo, la peinture la plus précieuse réalisée par une artiste latino-américaine et l'une des peintures les plus chères réalisées par une artiste féminine.

Sotheby's : Site Web | Facebook | Instagram

Remerciements : [Robb Report, ARTnews]

Toutes les images via Sotheby's.

Articles Similaires :

Les Histoires et le Symbolisme Derrière 7 des Peintures les Plus Célèbres de Frida Kahlo

La Garde-robe Colorée de Frida Kahlo enfin Révélée après Avoir Été Cachée Pendant 50 ans

Voici des Photos Rares et Poignantes de Frida Kahlo au Cours des Dernières Années de sa Vie