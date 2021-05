Cette Image Photoréaliste Montre à Quoi Pourrait Ressembler George Washington Aujourd’hui

George Washington a été le premier président des États-Unis de 1789 à 1797, mais contrairement aux politiciens modernes, il n'y a pas de photos de lui. Afin de documenter sa vie, il posait patiemment tandis que son portrait était peint. Ces peintures, créées par divers artistes réputés du XVIIIe siècle, sont les seuls documents dont nous disposons qui capturent son apparence. Dans le but de montrer ce à quoi pourrait ressembler Washington s'il était vivant aujourd'hui, l'artiste numérique contemporain George Aquilla Hardy a créé une image photoréaliste de lui.

Hardy a passé du temps à étudier les traits du visage de Washington et a également recherché des sosies modernes en ligne. Selon l'artiste, il a utilisé “de nombreuses images sources de personnes présentant les caractéristiques appropriées”. Ces références incluent “Glenn Close, Michael Douglas, une œuvre de cire de Washington et Roger Williams”. Il a ensuite utilisé Photoshop pour produire numériquement l'image finale. Hardy dit: “Il est vraiment un mélange de ces personnes, en référence à ses peintures.”

Le Washington moderne de Hardy ressemble à une vraie personne. Vous ne pourriez jamais dire que son visage est en fait un mash-up numérique. Après avoir publié l'image sur Reddit, elle est rapidement devenue virale – à la grande surprise de l'humble artiste. “Tout d'abord, merci à tous pour le soutien et la réaction incroyable à l'image”, a-t-il écrit. “En tant qu'individu qui, enfant, a dit : “Je veux être un artiste”, je suis vraiment très impressionné.” Hardy ajoute : “Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment avec l'image de Washington si j'avais su qu'elle susciterait ce genre de réaction, cela dit, c'est la première fois que je [m'efforce] de créer une telle image, et publiquement l'afficher. Peut-être qu'un jour je refaire l'image de Washington en pensant à vos commentaires.” L'artiste talentueux envisage déjà sa prochaine pièce, et son travail a même encouragé d'autres à partager leurs propres versions.

Inspiré par la création de Hardy, les Redditeurs eoford et when-the-fart ont tous deux utilisé un logiciel d'échange de visages pour créer leurs propres personnages actuels de l'histoire américaine. Eoford a produit un Abraham Lincoln moderne et when-the-fart a recréé Benjamin Franklin comme s'il était vivant aujourd'hui. Les deux semblent étrangement familiers, et certains Redditors ont même fait remarquer que l'image de Benjamin Franklin ressemblait à celle de leur directeur de lycée. Un Redditor appelé Akrob a écrit : “Tout le monde a déjà eu un directeur qui ressemblait à cela.”

Bien que toutes les images soient impressionnantes, when-the-fart souligne que sa version était assez facile à réaliser. “Pour ceux qui se demandent comment je l'ai fait, j'ai trouvé un tableau qui avait l'air décent et j'ai isolé le visage, puis j'ai utilisé un logiciel d'échange de visages pour le mettre sur le visage d'un politicien au hasard”, admettent-ils. “Le logiciel mérite la plupart des remerciements ici.”

Découvrez ci-dessous George Washington, Abraham Lincoln et Benjamin Franklin.

L'artiste George Aquilla Hardy a utilisé Photoshop pour créer une image photoréaliste d'un George Washington moderne.

Le rendu impressionnant de Hardy a inspiré d'autres personnes à créer leurs propres présidents et hommes d'État actuels à l'aide d'un logiciel d'échange de visages.

